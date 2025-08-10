旗津風箏節盤查證件車輛塞爆！居民罵「超擾民」 高市：今起簡化流程

高雄旗津風箏節邁入第4年，8月9日起連續兩個周末舉辦，昨天首日湧入5萬人。不過今年主辦單位在重要路段盤查民眾證件，僅開放旗津居民車輛進入，此舉造成車輛大排長龍引發民怨，抱怨活動「超擾民」。觀光局表示，為避免塞車，今起現場已簡化流程，口頭告知即可。

為避免風箏節導致旗津交通打結，高市觀光局鼓勵民眾在鼓山輪渡站或棧貳庫輪渡站轉乘渡輪，另考量停車位有限，只有當地居民才能開車進入旗津區公所以北區塊。

議員陳麗娜指出，為避免過多車流湧入旗津，主辦單位在多處重要路段盤查民眾證件，盤查過程費時，造成盤查路段塞車，另外也有居民反映不喜歡被盤查證件，甚至接連遭盤查兩次，心裡很不舒服。

陳麗娜說，旗津大小活動不斷，早該建立常態性及標準化的交通疏導措施，如製作旗津居民通行證，這樣能快速分流，避免排隊盤查造成塞車。風箏節活動已經舉辦4年，不該發生這種情況。

風箏節活動帶來人潮，卻也對在地居民的生活造成很大不便。居民抱怨說，「真的超爛，每次都塞車」、「回家難，外出要上班的更難」、「下班要回旗津不給進，身份證拿出來才給進，活動擾民」、「爽到某些攤販，苦了一大堆住家」。