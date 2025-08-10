快訊

連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨釀災屏東農損逾1.1億多元 農業處籲公所盡快完成農損提報

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
受到0728豪雨影響，鳳梨泡在水裡。記者劉星君／翻攝
受到0728豪雨影響，鳳梨泡在水裡。記者劉星君／翻攝

受到7月28日西南氣流夾帶豪雨影響，屏東縣農損統計至8月8日下午4時農損逾1.1億元全國受損最多，其中以鳳梨、香蕉最為嚴重。農業處長鄭永裕提醒，屏東縣山區鄉公所恐因道路中斷、人員未能完成勘查，僅來義鄉公所完成提報作物品項，平地鄉以高樹鄉轄區災情最嚴重。

農業處指出，倘有農業災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，縣府針對嚴重災情早在8月4日已完成勘查提報火龍果、洋香瓜、南瓜、冬瓜、蘆筍及毛豆等品項，但依各公所第一時間彙整提報品項有限，造成農業部公告農產業救助品項不如預期。

農業處長鄭永裕呼籲，農民應盡速將災情提報所在地各公所，以利縣府依「農業天然災害救助辦法」、「農產業天然災害救助作業要點」盡速完成災情確認後補提農業部審認公告，在公告前務必留存現況或利用天然災害救助APP拍照定位供勘查確認。

農業處表示，統計至今，屏東縣山區鄉公所恐因道路中斷、人員未能完成勘查，僅來義鄉公所完成提報作物品項，平地鄉鎮以高樹鄉轄區災情最為嚴重。

農業處表示，縣府已訂8月12日再次辦理災情確認補提農業部辦理其他品項公告，為確保公告品項切實，請所轄內埔鄉、里港鄉、東港鎮、萬丹鄉、新埤鄉、枋寮鄉、林邊鄉、佳冬鄉、滿州鄉、琉球鄉農民倘有災損作物品項請盡速向公所反應，請各公所人員第一時間或於延遲性災情發生後速報災損狀況以利縣府彙整掌握並向農業部爭取公告作物救助品項。

屏東縣 農業處 農業部

延伸閱讀

豪雨催生 台南山上水道博物館山苦瓜、菌菇生態驚喜現身

影／豪雨肆虐過後 甲仙小林村旁野溪變大河、土石跟路面齊高

楊瓊瓔現勘台中后里農損 促農糧署簡化救助流程

高雄市0728豪雨第二波農損救助 8/6起受理申報

相關新聞

時代的眼淚！丹丹漢堡這家分店將結束營業 網哀號：晴天霹靂

又一時代的眼淚店面將結束營業！高雄知名速食店「丹丹漢堡」，是許多高雄在地人從小吃到大的速食店，也是台南、高雄遊客列入必吃...

豪雨釀災屏東農損逾1.1億多元 農業處籲公所盡快完成農損提報

受到7月28日西南氣流夾帶豪雨影響，屏東縣農損統計至8月8日下午4時農損逾1.1億元全國受損最多，其中以鳳梨、香蕉最為嚴...

影／豪雨肆虐過後 甲仙小林村旁野溪變大河、土石跟路面齊高

0728豪雨肆虐高雄，山區放晴多日，那瑪夏聯外道路工程車穿梭不停，沿途旗山溪河床土石墊高逾1層樓，甲仙小林村舊址旁野溪變...

高雄亞洲資產管理中心首座公辦都更案 預計蓋30層住商大樓

高雄捷運前金站西南側8筆土地將規劃公辦都更，市府將向民間招商，預計在基地打造地上30層、地下5層住商大樓，總投資金額達5...

高雄新增4處輔具便利站 提供海線地區身障者就近申請服務

高雄市每年諮詢輔具人次高達15萬，市府社會局為實現「區區有輔具站」願景，提供身心障礙者更即時、便利的在地服務，今年7月已...

高雄皮鞋街 試辦騎樓延伸營業

騎樓延伸營業阻礙行人通行常引發詬病，店家也迭遭檢舉，哈瑪星有商家抱怨1天被罰3次，市府為此選定大連商圈「皮鞋街」作為騎樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。