豪雨釀災屏東農損逾1.1億多元 農業處籲公所盡快完成農損提報

受到7月28日西南氣流夾帶豪雨影響，屏東縣農損統計至8月8日下午4時農損逾1.1億元全國受損最多，其中以鳳梨、香蕉最為嚴重。農業處長鄭永裕提醒，屏東縣山區鄉公所恐因道路中斷、人員未能完成勘查，僅來義鄉公所完成提報作物品項，平地鄉以高樹鄉轄區災情最嚴重。

農業處指出，倘有農業災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，縣府針對嚴重災情早在8月4日已完成勘查提報火龍果、洋香瓜、南瓜、冬瓜、蘆筍及毛豆等品項，但依各公所第一時間彙整提報品項有限，造成農業部公告農產業救助品項不如預期。

農業處長鄭永裕呼籲，農民應盡速將災情提報所在地各公所，以利縣府依「農業天然災害救助辦法」、「農產業天然災害救助作業要點」盡速完成災情確認後補提農業部審認公告，在公告前務必留存現況或利用天然災害救助APP拍照定位供勘查確認。

農業處表示，統計至今，屏東縣山區鄉公所恐因道路中斷、人員未能完成勘查，僅來義鄉公所完成提報作物品項，平地鄉鎮以高樹鄉轄區災情最為嚴重。

農業處表示，縣府已訂8月12日再次辦理災情確認補提農業部辦理其他品項公告，為確保公告品項切實，請所轄內埔鄉、里港鄉、東港鎮、萬丹鄉、新埤鄉、枋寮鄉、林邊鄉、佳冬鄉、滿州鄉、琉球鄉農民倘有災損作物品項請盡速向公所反應，請各公所人員第一時間或於延遲性災情發生後速報災損狀況以利縣府彙整掌握並向農業部爭取公告作物救助品項。