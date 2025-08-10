豪雨催生 台南山上水道博物館山苦瓜、菌菇生態驚喜現身
南部7月份連日豪雨後，近期總算放晴，也刺激植物生長，高雄一處安全島一度「生菇」，引發話題，台南山上花園水道博物館近期也發現不少與手掌一樣大的菌菇，且中央圓環的山苦瓜更快速蔓延，吸引不少遊客摘取，館方也提醒，野生植物具一定風險性，請勿隨意摘取。
受颱風及西南氣流影響，今年暑假南部各地幾乎連續下了1個月的雨，潮濕的天氣不僅讓民眾無奈直呼「都快『生菇』（發霉）」外，許多草地、分隔島甚至真的「生菇」，其中，水道博物館園區生態豐富，往年每逢雨後卻時會發現不少搶眼的菇菌，成為雨後的特殊景象。
水道博物館表示，這幾年園區內也陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，今年隨著雨水豐沛，這些植物成長迅速，成為園區特色，吸引不少遊客觀察，甚至還有識貨的民眾專程前來摘取，不過，館方提醒，野生植物還是有一定的風險性，請大家請勿隨意摘取，以免釀成憾事。
館方提到，以往因為園區遼闊綠蔭不足，夏季較不容易吸引遊客，但自從開園補植林木後，目前已經慢慢成蔭，搭配館方規畫攀樹、手作、蜂農體驗等活動，夏天到水道吹涼風，看生態，參加戶外活動，已經逐漸成為另類選擇。
市立博物館館長何秋蓮表示，水道博物館前身原台南水道，2019年開館後除開放民眾自由參觀密林區外，至今仍有保留多處原生綠林，形成動、植物多樣的生態環境，每年也能都能從中找到新發現，增加園區的多元性。
