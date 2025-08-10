快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

豪雨催生 台南山上水道博物館山苦瓜、菌菇生態驚喜現身

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南部7月份連日豪雨後，近期總算放晴，也刺激植物生長，台南山上花園水道博物館草地上近期也發現不少與手掌一樣大的菌菇，且種類十分多元，部分菇類外型相當可愛，但館方也提醒，野生植物具一定風險性，請勿隨意摘取。圖／水道博物館提供
南部7月份連日豪雨後，近期總算放晴，也刺激植物生長，台南山上花園水道博物館草地上近期也發現不少與手掌一樣大的菌菇，且種類十分多元，部分菇類外型相當可愛，但館方也提醒，野生植物具一定風險性，請勿隨意摘取。圖／水道博物館提供

南部7月份連日豪雨後，近期總算放晴，也刺激植物生長，高雄一處安全島一度「生菇」，引發話題，台南山上花園水道博物館近期也發現不少與手掌一樣大的菌菇，且中央圓環的山苦瓜更快速蔓延，吸引不少遊客摘取，館方也提醒，野生植物具一定風險性，請勿隨意摘取。

受颱風及西南氣流影響，今年暑假南部各地幾乎連續下了1個月的雨，潮濕的天氣不僅讓民眾無奈直呼「都快『生菇』（發霉）」外，許多草地、分隔島甚至真的「生菇」，其中，水道博物館園區生態豐富，往年每逢雨後卻時會發現不少搶眼的菇菌，成為雨後的特殊景象。

水道博物館表示，這幾年園區內也陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，今年隨著雨水豐沛，這些植物成長迅速，成為園區特色，吸引不少遊客觀察，甚至還有識貨的民眾專程前來摘取，不過，館方提醒，野生植物還是有一定的風險性，請大家請勿隨意摘取，以免釀成憾事。

館方提到，以往因為園區遼闊綠蔭不足，夏季較不容易吸引遊客，但自從開園補植林木後，目前已經慢慢成蔭，搭配館方規畫攀樹、手作、蜂農體驗等活動，夏天到水道吹涼風，看生態，參加戶外活動，已經逐漸成為另類選擇。

市立博物館館長何秋蓮表示，水道博物館前身原台南水道，2019年開館後除開放民眾自由參觀密林區外，至今仍有保留多處原生綠林，形成動、植物多樣的生態環境，每年也能都能從中找到新發現，增加園區的多元性。

水道博物館表示，這幾年園區內也陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，今年隨著雨水豐沛，這些植物成長迅速，成為園區特色，吸引不少遊客觀察。圖／水道博物館提供
水道博物館表示，這幾年園區內也陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，今年隨著雨水豐沛，這些植物成長迅速，成為園區特色，吸引不少遊客觀察。圖／水道博物館提供
水道博物館表示，這幾年園區內也陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，今年隨著雨水豐沛，這些植物成長迅速，成為園區特色，吸引不少遊客觀察。圖／水道博物館提供
水道博物館表示，這幾年園區內也陸續發現山藥、山苦瓜等多種原生野菜，今年隨著雨水豐沛，這些植物成長迅速，成為園區特色，吸引不少遊客觀察。圖／水道博物館提供
南部7月份連日豪雨後，近期總算放晴，也刺激植物生長，台南山上花園水道博物館草地上近期也發現不少與手掌一樣大的菌菇，且種類十分多元，部分菇類外型相當可愛，但館方也提醒，野生植物具一定風險性，請勿隨意摘取。圖／水道博物館提供
南部7月份連日豪雨後，近期總算放晴，也刺激植物生長，台南山上花園水道博物館草地上近期也發現不少與手掌一樣大的菌菇，且種類十分多元，部分菇類外型相當可愛，但館方也提醒，野生植物具一定風險性，請勿隨意摘取。圖／水道博物館提供

風險 博物館

延伸閱讀

八里教養院生突破肢體限制 陶藝特展揮灑生命韌性

影／豪雨肆虐過後 甲仙小林村旁野溪變大河、土石跟路面齊高

嘉義縣159甲線遇大雨就坍方 列高度致災路段將分期整治

審計查桃園虎頭山園區收益差？市府：出租80%多月滿租

相關新聞

時代的眼淚！丹丹漢堡這家分店將結束營業 網哀號：晴天霹靂

又一時代的眼淚店面將結束營業！高雄知名速食店「丹丹漢堡」，是許多高雄在地人從小吃到大的速食店，也是台南、高雄遊客列入必吃...

影／豪雨肆虐過後 甲仙小林村旁野溪變大河、土石跟路面齊高

0728豪雨肆虐高雄，山區放晴多日，那瑪夏聯外道路工程車穿梭不停，沿途旗山溪河床土石墊高逾1層樓，甲仙小林村舊址旁野溪變...

高雄亞洲資產管理中心首座公辦都更案 預計蓋30層住商大樓

高雄捷運前金站西南側8筆土地將規劃公辦都更，市府將向民間招商，預計在基地打造地上30層、地下5層住商大樓，總投資金額達5...

高雄新增4處輔具便利站 提供海線地區身障者就近申請服務

高雄市每年諮詢輔具人次高達15萬，市府社會局為實現「區區有輔具站」願景，提供身心障礙者更即時、便利的在地服務，今年7月已...

高雄皮鞋街 試辦騎樓延伸營業

騎樓延伸營業阻礙行人通行常引發詬病，店家也迭遭檢舉，哈瑪星有商家抱怨1天被罰3次，市府為此選定大連商圈「皮鞋街」作為騎樓...

過騎樓像障礙賽 高雄順平計畫牛步

高雄市騎樓不僅因店家延伸做生意、停放汽機車阻礙通行，也因家戶高低差，普遍崎嶇不平，行人、身障或長者通行有如「障礙賽」，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。