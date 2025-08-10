快訊

影／豪雨肆虐過後 甲仙小林村旁野溪變大河、土石跟路面齊高

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
旗山溪上游河道不斷變寬及加高，莫拉克風災後，舊台29線吊橋被掩埋在土石堆中，這次豪雨過後，露出地面的殘留橋體又更少了。記者徐白櫻／攝影
旗山溪上游河道不斷變寬及加高，莫拉克風災後，舊台29線吊橋被掩埋在土石堆中，這次豪雨過後，露出地面的殘留橋體又更少了。記者徐白櫻／攝影

0728豪雨肆虐高雄，山區放晴多日，那瑪夏聯外道路工程車穿梭不停，沿途旗山溪河床土石墊高逾1層樓，甲仙小林村舊址旁野溪變大河、河道緊貼罹難者紀念公園廣場護欄，部分路段甚至河床土石跟路面一樣高，居民在莫拉克風災再次經歷大自然考驗，期盼加速重建橋梁及加築河道護岸。

連日豪雨在那瑪夏山區帶來2192毫米雨量，台29線甲仙五里埔通往那瑪夏達卡努瓦里道路緊鄰旗山溪蜿蜒行進，沿途12公里多達6處大崩塌或路基淘空，多日交通管制過後，昨日傍晚三明火路段初步搶通，居民不用再繞道崎嶇蜿蜒的自強農路，然而多處橋梁及道路因河床土石淤積危機四伏，復建之路漫長。

抵達那瑪夏之前，台29線道路對面的獻肚山（小林村舊址）林木蒼翠，早已看不出15年前滅村慘況，然而路旁小林村紀念公園原本距離角埔溪很遠，現在河道變寬且遍布巨石，湍急溪流更沖走不少土地，紀念公園欄杆下方就是河道；溪流土石更與道路等高，豪雨若來，路面岌岌可危。

除野溪水勢盛大拓寬河道外，旗山溪河床堆積土石愈來愈高，那瑪夏阿力吾艾橋下方舊道吊橋深埋土石堆，僅剩小部分殘骸依稀可見，另外串聯南沙魯、瑪雅及達卡努瓦三部落的重要橋梁，民生橋、民權橋與河面距離又拉近不少。

那瑪夏區長孔賢傑說，去年凱米颱風及此次豪雨沖刷，角埔溪河道土石淤積持續惡化，若再不清疏台29線道路十分危險，萬一豪雨又來，恐怕不是短時間就能搶通完成。另外民生橋下方河床土石持續墊高，盼重建速度加快；民權橋上方未築護岸，河道加寬又變高，兩處河流缺口影響聚落安全，地方爭取15年都未施作。

公路局回應，台20線及台29線共26處致災地點，那瑪夏民生橋是重要聯外橋梁，河床淤積嚴重，改建工程費約4億元，已經完成期末報告，原預計2027年8月竣工，盼順利納入重建條例，加速改建期程。

林業保育署屏東分署說明，角埔溪清疏分兩部分，下游至林班界部分，統由各單位配合公路局甲仙工務段進行；上游林班地部分，自旗山溪與角埔溪匯流口至林班界約1.2公里，河道尚淤積嚴重，有關上游林班界流路清通，將積極進場處理清淤。

甲仙小林村紀念公園位於角埔溪旁台地，莫拉克風災時獻肚山發生土石流奪走小林村400多條人命，當年一片黃澄澄，現在已經是滿山翠綠。記者徐白櫻／攝影
甲仙小林村紀念公園位於角埔溪旁台地，莫拉克風災時獻肚山發生土石流奪走小林村400多條人命，當年一片黃澄澄，現在已經是滿山翠綠。記者徐白櫻／攝影
這次豪雨過後，山洪暴發導致角埔溪（圖左側溪流）及旗山溪（右下方溪流）土石淤積又更嚴重，甲仙小林村紀念公園位於角埔溪旁台地，台29線有一段路面跟溪流土石一樣高，空拍畫面令人感到怵目驚心。記者徐白櫻／翻攝
這次豪雨過後，山洪暴發導致角埔溪（圖左側溪流）及旗山溪（右下方溪流）土石淤積又更嚴重，甲仙小林村紀念公園位於角埔溪旁台地，台29線有一段路面跟溪流土石一樣高，空拍畫面令人感到怵目驚心。記者徐白櫻／翻攝
山區豪雨導致野溪愈來愈寬，甲仙小林紀念公園原本距離角埔溪很遠，現在前方廣場欄杆下方就是數十公尺深斷崖，居民擔心地基早晚會被大水淘空。記者徐白櫻／攝影
山區豪雨導致野溪愈來愈寬，甲仙小林紀念公園原本距離角埔溪很遠，現在前方廣場欄杆下方就是數十公尺深斷崖，居民擔心地基早晚會被大水淘空。記者徐白櫻／攝影
那瑪夏三部落連外道路全靠橋梁跨越旗山溪，不只民生橋出現嚴重土石淤積問題，民權橋情況也很嚴重，河床距離橋面相當近。記者徐白櫻／攝影
那瑪夏三部落連外道路全靠橋梁跨越旗山溪，不只民生橋出現嚴重土石淤積問題，民權橋情況也很嚴重，河床距離橋面相當近。記者徐白櫻／攝影
旗山溪民生橋至民權橋河段的土石淤積嚴重，一棟民宅幾乎變成蓋在河道上，居民爭取興築護岸多年未果。記者徐白櫻／攝影
旗山溪民生橋至民權橋河段的土石淤積嚴重，一棟民宅幾乎變成蓋在河道上，居民爭取興築護岸多年未果。記者徐白櫻／攝影
台29線高雄那瑪夏道路多處受損，距離達卡努瓦里不遠處的三明火路段路基流失500公尺，居民在搶通前必須繞道蜿蜒的自強農路，沿途多處髮夾彎，驚險連連。記者徐白櫻／攝影
台29線高雄那瑪夏道路多處受損，距離達卡努瓦里不遠處的三明火路段路基流失500公尺，居民在搶通前必須繞道蜿蜒的自強農路，沿途多處髮夾彎，驚險連連。記者徐白櫻／攝影
連日豪雨導致台29線民生橋下方河床的土石又持續墊高，其中一端的土石已經觸及橋底，放晴多日，旗山溪仍是滾滾泥流不停歇。記者徐白櫻／攝影
連日豪雨導致台29線民生橋下方河床的土石又持續墊高，其中一端的土石已經觸及橋底，放晴多日，旗山溪仍是滾滾泥流不停歇。記者徐白櫻／攝影
山區豪雨導致溪流土石堆積愈來愈高，台29線小林段道路緊鄰角埔溪，河床土石已經跟路面一樣高。記者徐白櫻／攝影
山區豪雨導致溪流土石堆積愈來愈高，台29線小林段道路緊鄰角埔溪，河床土石已經跟路面一樣高。記者徐白櫻／攝影

