高雄亞洲資產管理中心首座公辦都更案 預計蓋30層住商大樓

高雄捷運前金站西南側8筆土地將規劃公辦都更，市府將向民間招商，預計在基地打造地上30層、地下5層住商大樓，總投資金額達53億元，市府分回25億元將挹注捷運建設，因該區位在「亞洲資產管理中心—高雄專區」內，具備群聚金融科技優勢，招商日期至今年12月8日截止。

高市府捷運局主辦「前金區後金段44地號等8筆土地」公辦都更案，本月8日正式向民間招商，規劃地上30層、地下5層的住商大樓，該基地位於「亞洲資產管理中心—高雄資產管理專區」範圍內，中央欲打造高雄亞洲資產中心，成為亞洲納斯達克，因此本案鼓勵低樓層做商業使用，提供多元化金融服務，並結合全台首座資產管理專區，以綠色金融科技為主題，透過群聚金融科技領域，提供創新合作與發展機會。

捷運局表示，基地開發後收益挹注捷運建設經費，公辦都更招商日期為今年8月8日至12月8日。捷運局長吳嘉昌表示，本案基地位於O4捷運前金站西南側，距離捷運站步行距離僅250公尺，土地面積3274平方公尺，使用分區為第四種商業區，使用項目比照一般商業區，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新，設計容積可達法定容積1.5倍，預計興建總樓地板面積約42522平方公尺（不含停車位約12,885坪）。

捷運局預估總投資金額達53億元、總銷售金額約79億元，市府分回約25億元，將全數挹注高雄捷運四線齊發的建設經費。考量高雄市中正路過去一直是高雄重要金融街的產業群聚效益，市府將中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區為範圍，劃定為全台「亞洲資產管理中心」首座「資產管理專區」，本次公辦都更招商基地即位於「高雄專區」內。