高雄新增4處輔具便利站 提供海線地區身障者就近申請服務

高雄市每年諮詢輔具人次高達15萬，市府社會局為實現「區區有輔具站」願景，提供身心障礙者更即時、便利的在地服務，今年7月已在湖內區、路竹區、橋頭區和鹽埕區新增4處輔具便利站，全市輔具便利站總數目前已達38處、涵蓋34個行政區，不少海線民眾開心表示「咱的社區厝邊就能申請輔具，真的好方便！」

為讓偏遠地區與弱勢族群同樣享有無障礙權利，高雄市社會局與湖內區湖庄社區發展協會、路竹區社南社區發展協會、橋頭區中華恩感基督文化協會合作，於社區關懷據點設置輔具便利站，結合日常活動據點，將服務深入社區日常。而此次新增的鹽埕站還與「天愛食物銀行鹽埕店」合作，不僅提供生活物資，也結合輔具資源。

社會局表示，家中成員若有輔具需求，可就近於站點接受諮詢與初步評估。家住在湖內區的鄭先生日前因車禍導致右腳關節變形，需仰賴家人攙扶行走，長期足不出戶，他說現在能就近取得輔具服務，相當開心。也有路竹區民眾說，剛好家人也需要使用輔具，「在咱的社區厝邊就能申請輔具，真的是很好的服務！」

高雄市每年受理約7千件輔具補助申請、2萬件評估服務及1萬5千件維修申請，諮詢人次更突破15萬，為提升可近性與民眾申辦便利性，社會局持續推動「輔具代償墊付制度」，協助民眾先行取得輔具，減輕經濟負擔，強化對弱勢家庭與急需者的支持力道。