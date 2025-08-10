時代的眼淚！丹丹漢堡這家分店將結束營業 網哀號：晴天霹靂

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市小港區的丹丹漢堡港和店傳出將營業到8月31日，引起一票在地死忠粉絲哀號。圖／取自丹丹港和店臉書官網
高市小港區的丹丹漢堡港和店傳出將營業到8月31日，引起一票在地死忠粉絲哀號。圖／取自丹丹港和店臉書官網

又一時代的眼淚店面將結束營業！高雄知名速食店「丹丹漢堡」，是許多高雄在地人從小吃到大的速食店，也是台南、高雄遊客列入必吃口袋名單；位於小港區的港和店傳出因老闆年紀大、無人接棒，店家在店外張貼營業到8月31日的公告，引起在地死忠粉絲哀號聲。

臉書社團「高雄小港區的大小事」有網友貼文，連續怒罵3次指「乾…丹丹港和店要收了」，貼文釣出不少哀號的網友；有網友拍下丹丹港和店業者在店前張貼的公告，證實店家將營業到8月31日為止。

丹丹港和店在店前張貼的「結束營業公告」說明，親愛的顧客您好，由衷感謝每一位支持我們的好顧客、好鄰居、好朋友，港和店將營業至8月31日，感謝您們多年來的支持，港和店和全體員工在此致上最誠摯的感謝，希望大家繼續支持鄰近的瑞東店、憲德店、大鵬店，我們後會有期。

開店將近40年的丹丹港和店即將結束營業的消息一傳出，讓不少網友捶心肝、難過不已；有網友直指，「老闆老了要退休了，據了解，是無人接棒之故。」

有網友得知消息，難過地表示，「這是今年最令我難過的消息」、「我吃32年以上了」、「我從麵線羹用保麗龍碗的時代就開始吃了」、「真的無法接受」、「晴天大霹靂的消息啊！陪我長大的丹丹漢堡」、「不敢相信」、「好難過，我的回憶」、「想哭」、「太難過了」、「不要啊～」、「難過死了」。

