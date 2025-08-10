高雄皮鞋街 試辦騎樓延伸營業

騎樓延伸營業阻礙行人通行常引發詬病，店家也迭遭檢舉，哈瑪星有商家抱怨1天被罰3次，市府為此選定大連商圈「皮鞋街」作為騎樓延伸營業試辦區，保留1.5公尺人行空間，高市商圈總會認為，應因地制宜並全面試辦，才能創造店家及行人雙贏。

高雄騎樓占用亂象多，議會2022年通過騎樓管理使用自治條例，卻遲遲未見改善，經民代催生，市府今年選定大連商圈試辦騎樓延伸營業，讓店家合法合規做延伸，又讓出通行道路。

經發局表示，已委託專業團隊評估騎樓開放延伸性營業，初步擇定大連商圈2店家優化原騎樓延伸設施，再調查商圈理事長、里長及店家、用路人意見，做未來騎樓延伸使用參考方向，兼顧通行權益、私人產權及店家營業。

大連商圈部分居民表示，大連街是著名皮鞋街，店家在騎樓擺設商品由來已久，也停放汽機車，若要方便行人通行，市府應考慮沿路旁建人行道。有居民則說，商圈已十分沒落，不應要求店家再撤出騎樓。

哈瑪星風華再現協進會理事長、同時也是商圈總會理事長陳慧玟點出，每個商圈特性不同，經發局應根據商圈屬性制定規範。像哈瑪星商圈多數賣小吃，前市長陳菊執政時，騎樓保留1.5公尺空間讓行人通行，但現在很多騎樓延伸營業都被檢舉，有店家1天被罰3次，大家若撤店，更影響商圈發展。

她說，很多店家資本額不高，若騎樓無法營業，又未規畫完善停車空間，觀光客無法停車繞一圈就走，「客源流失，商機沒了，商圈如何有起色」。

議員許采蓁指出，騎樓自治條例旨在法制化管理騎樓空間，雖施行3年，停車規範明確，商家在申請延伸營業上仍無共識，經發局應加強溝通並配合執法取締，平衡騎樓整頓與行人通行及商業需求。議員湯詠瑜認為，大連商圈試辦騎樓延伸營業至少踏出第一步，盼找出一體適用規範，兼顧行人通行與商業發展，促進商業街區活化。