聽新聞
0:00 / 0:00

高雄皮鞋街 試辦騎樓延伸營業

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華郭韋綺／高雄報導
騎樓延伸營業阻礙行人通行情形常被詬病，高市府選定大連商圈，做為騎樓自治管理條例試辦區，盼找出兼顧商家與行人權益的雙贏之道。記者巫鴻瑋／攝影
騎樓延伸營業阻礙行人通行情形常被詬病，高市府選定大連商圈，做為騎樓自治管理條例試辦區，盼找出兼顧商家與行人權益的雙贏之道。記者巫鴻瑋／攝影

騎樓延伸營業阻礙行人通行常引發詬病，店家也迭遭檢舉，哈瑪星有商家抱怨1天被罰3次，市府為此選定大連商圈「皮鞋街」作為騎樓延伸營業試辦區，保留1.5公尺人行空間，高市商圈總會認為，應因地制宜並全面試辦，才能創造店家及行人雙贏。

高雄騎樓占用亂象多，議會2022年通過騎樓管理使用自治條例，卻遲遲未見改善，經民代催生，市府今年選定大連商圈試辦騎樓延伸營業，讓店家合法合規做延伸，又讓出通行道路。

經發局表示，已委託專業團隊評估騎樓開放延伸性營業，初步擇定大連商圈2店家優化原騎樓延伸設施，再調查商圈理事長、里長及店家、用路人意見，做未來騎樓延伸使用參考方向，兼顧通行權益、私人產權及店家營業。

大連商圈部分居民表示，大連街是著名皮鞋街，店家在騎樓擺設商品由來已久，也停放汽機車，若要方便行人通行，市府應考慮沿路旁建人行道。有居民則說，商圈已十分沒落，不應要求店家再撤出騎樓。

哈瑪星風華再現協進會理事長、同時也是商圈總會理事長陳慧玟點出，每個商圈特性不同，經發局應根據商圈屬性制定規範。像哈瑪星商圈多數賣小吃，前市長陳菊執政時，騎樓保留1.5公尺空間讓行人通行，但現在很多騎樓延伸營業都被檢舉，有店家1天被罰3次，大家若撤店，更影響商圈發展。

她說，很多店家資本額不高，若騎樓無法營業，又未規畫完善停車空間，觀光客無法停車繞一圈就走，「客源流失，商機沒了，商圈如何有起色」。

議員許采蓁指出，騎樓自治條例旨在法制化管理騎樓空間，雖施行3年，停車規範明確，商家在申請延伸營業上仍無共識，經發局應加強溝通並配合執法取締，平衡騎樓整頓與行人通行及商業需求。議員湯詠瑜認為，大連商圈試辦騎樓延伸營業至少踏出第一步，盼找出一體適用規範，兼顧行人通行與商業發展，促進商業街區活化。

騎樓 陳菊 高雄市 人行道 哈瑪星 湯詠瑜 許采蓁

延伸閱讀

疊加關稅衝擊高雄鋼鐵五金業 陳其邁：繼續跟美方談判

高雄男深夜逆向撞路旁13輛機車 警查獲毒品送辦

高雄警員車掛「督導證」停整天 店家反映遭嗆「不移怎樣」 分局說話了

點餐不燒腦！高雄港邊LAB PIER2餐酒館 一站喝遍南部三大酒吧特調

相關新聞

高雄皮鞋街 試辦騎樓延伸營業

騎樓延伸營業阻礙行人通行常引發詬病，店家也迭遭檢舉，哈瑪星有商家抱怨1天被罰3次，市府為此選定大連商圈「皮鞋街」作為騎樓...

過騎樓像障礙賽 高雄順平計畫牛步

高雄市騎樓不僅因店家延伸做生意、停放汽機車阻礙通行，也因家戶高低差，普遍崎嶇不平，行人、身障或長者通行有如「障礙賽」，市...

烈嶼親子童玩節登場 習山湖化身夏日遊樂園清涼一下

由烈嶼鄉公所主辦的「2025烈嶼親子童玩節」今日下午在習山湖公園熱鬧登場，活動將持續至明晚，此次活動有親子泡泡池、童玩闖...

旗津風箏節登場 陳其邁大推大碗公剉冰、沙灘戲水

2025旗津風箏節今天開始連續2個周末在旗津沙灘舉辦，不僅有上百隻造型風箏飛舞，入夜後還有夜光風箏、電音派對，高雄市長陳...

高雄大寮圳遭甜菜根廢水染紅 民代質疑汙染源「怎不說火龍果？ 」

高雄市大寮圳灌溉水道驚現紅色汙水，伴隨刺鼻惡臭，死魚與垃圾隨水漂流，居民憂心灌溉用水遭汙染，環保局昨晚循線追查，查出汙染源為一家冷凍食品工廠清洗紅蘿蔔、甜菜根清洗廢水排入導致，已依法裁處。不過，高市議員邱于軒質疑「洗甜菜根會洗到血流成河？」認為汙水源頭另有凶手。

退休師蹲守金門烈嶼潮間帶20年 洪清漳攝影展揭海洋秘境

長年蹲守家鄉潮間帶的退休教師洪清漳，將他20多年來的觀察與影像，化為「潮間的凝視──洪清漳金門潮間帶攝影展」，今日起在金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。