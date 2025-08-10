聽新聞
過騎樓像障礙賽 高雄順平計畫牛步

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺王昭月／高雄報導

高雄市騎樓不僅因店家延伸做生意、停放汽機車阻礙通行，也因家戶高低差，普遍崎嶇不平，行人、身障或長者通行有如「障礙賽」，市府推動騎樓整平、順平計畫多年，但進度牛步化。

工務局表示，至去年底高市騎樓順平長度共9837公尺，效益長度1萬5960公尺。今年預計在七賢二路施作，後續目標為楠梓、岡山。為降低同意權取得的難度，未來會優先尋覓舊有集合式住宅的大型騎樓地及大型醫療院所推動。工務局進一步解釋，騎樓工程涉及私權且易影響生活出入，市府常辦說明會宣導、溝通，仍非每戶都同意，同意戶因呈跳躍式分布，增加施工難度，車輛機具與物料等營建成本及工期也會增加。

許姓市民說，高雄很多騎樓高低落差大，別說輪椅族、嬰兒車無法通行，連行人都有摔倒風險。鍾姓市民說，台北不少騎樓平整到YouBike都能騎乘穿梭，高雄騎樓的平整度相對不足。

高市行人路權促進會理事長林于凱說，騎樓整平和騎樓占用迄今未解，癥結在騎樓屬於私人產權，過去他曾建議在騎樓畫出行人動線，但市府不願負管理維護責任，不了了之。

林說，騎樓是道路的一部分，原就該保留給行人通行，但騎樓問題複雜難解，只能退而求其次推動人行道，並不厭其煩與屋主、店家溝通，獲共識後再由公部門在騎樓前設人行道，目前在學校周邊、商街已有成功範例。

高雄市2009年起推動騎樓整平計畫，難以推進，2021年改推順平計畫，每年向中央爭1千餘萬元施作，地方配合款約259萬元，換算下，整平1公尺平均要價1.2萬元。

