烈嶼親子童玩節登場 習山湖化身夏日遊樂園清涼一下

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由烈嶼鄉公所主辦的「2025烈嶼親子童玩節」今日下午在習山湖公園熱鬧登場，現場有好玩的水上溜滑梯設施，吸引大小朋友到場同樂。記者蔡家蓁/攝影
由烈嶼鄉公所主辦的「2025烈嶼親子童玩節」今日下午在習山湖公園熱鬧登場，現場有好玩的水上溜滑梯設施，吸引大小朋友到場同樂。記者蔡家蓁/攝影

由烈嶼鄉公所主辦的「2025烈嶼親子童玩節」今日下午在習山湖公園熱鬧登場，活動將持續至明晚，此次活動有親子泡泡池、童玩闖關與街頭藝人表演、小丑秀，相當多元，親子都玩得超開心的。

開幕儀式由鄉長洪若珊、金門縣政府代理秘書長張瑞心、烈嶼鄉民代表會主席林長耕等貴賓齊聚，以水槍齊射象徵啟動，吸引大批親子家庭湧入，現場洋溢笑聲與水花。

洪若珊表示，習山湖公園近年持續優化設施，已成為烈嶼親子共遊的重要據點，今年更榮獲交通部觀光署「觀光亮點獎」全國票選第二名；童玩節不僅是暑期盛事，也是推動觀光與親子旅遊的重要平台，感謝縣府、代表會及各界支持，期盼活動讓更多人看見烈嶼的美與熱情。

張瑞心指出，烈嶼擁有得天獨厚的自然景觀與人文底蘊，童玩節的成功舉辦，為觀光注入新活力，也提供親子共遊的安全快樂空間。林長耕則感謝公所團隊用心，讓習山湖成為金門最新的親子觀光亮點。

林長耕也在致詞中表示，歡迎各地的遊客蒞臨烈嶼鄉，感謝公所團隊的用心，讓習山湖公園成為金門最新的親子觀光亮點。

今年活動內容豐富，包括大型動物造型水上氣墊城堡、親子泡泡池、童玩闖關、街頭藝人表演、小丑秀、泡泡秀與魔術互動等輪番登場，還有YOONE遊玩樂團與海洋家族哥哥姊姊帶動跳炒熱全場。開場後，小朋友紛紛衝向水上氣墊，在清涼水花中尖叫嬉笑，家長們忙著用手機捕捉孩子的快樂瞬間。

園區並設有親子DIY手作體驗、沙雕創作、超過40攤特色美食與文創的「海風市集」，讓民眾暢玩之餘也能品嚐美食、選購創意好物。

民眾陳小姐帶著兩名小孩參加，她笑說，小朋友一看到水上氣墊就衝過去，根本玩到不想回家。這種活動很適合全家一起來，不只小孩開心，大人也能放鬆。

「2025烈嶼親子童玩節」活動自上午10點持續至晚間8點，烈嶼鄉公所邀請大小朋友把握機會，感受夏日的熱情與歡樂。

2025烈嶼親子童玩節今日下午在習山湖公園熱鬧登場，大小朋友開心同樂。記者蔡家蓁/攝影
2025烈嶼親子童玩節今日下午在習山湖公園熱鬧登場，大小朋友開心同樂。記者蔡家蓁/攝影
「2025烈嶼親子童玩節」今日下午在習山湖公園熱鬧登場，大小朋友開心玩水，清涼一下。記者蔡家蓁/攝影
「2025烈嶼親子童玩節」今日下午在習山湖公園熱鬧登場，大小朋友開心玩水，清涼一下。記者蔡家蓁/攝影
2025烈嶼親子童玩節今日下午在習山湖公園熱鬧登場，與會貴賓持水槍齊射象徵啟動。記者蔡家蓁/攝影
2025烈嶼親子童玩節今日下午在習山湖公園熱鬧登場，與會貴賓持水槍齊射象徵啟動。記者蔡家蓁/攝影

