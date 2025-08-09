第三屆跑動金門開跑 夕陽海風伴奔馳跑者讚值回票價

2025年「跑動金門秘境探索夕陽跑」今日下午4時在金門縣畜產試驗所熱鬧開跑，吸引約2300名跑者參與，不少跑者邊跑邊欣賞夕陽美景，直說「真的很美，下次還要來參加」。

跑動金門秘境探索夕陽跑 在下午4時50分正式鳴槍，包括金門縣副縣長李文良及教育部體育署委員張博能、賴麗幸、台灣國內全馬紀錄保持人許績勝、金門體育會理事長會歐陽儀雄等人都到場為跑者加油。

活動賽道規劃10.6公里路跑組與6.4公里休閒組，沿途串聯「迷你張家界」南石滬公園、峰上天后廟媽祖雕像公園及金東地區溪邊海灣等景點，讓跑者在夕陽、海風與浪聲中，感受金門獨特的沿海風光。

金門副縣長李文良致詞表示，這是第3屆夕陽路跑，感謝體育署「運動i台灣」計畫支持，活動結合自然景觀與文化特色，盼明年與跑者再相聚。台灣男子全馬紀錄保持人許績勝則說，與一般清晨開跑不同，傍晚起跑伴隨海風涼爽宜人，加上沿途觀眾加油，「應該會很開心地跑完」。

賽事補給別具在地味，包括海燕窩（石花凍茶）、高粱香腸、洛神花茶、青草茶及各式金門特產，讓參賽者補充能量同時品嚐地方美食。場邊活動同樣豐富，有「博餅前哨站」、園遊餐會、草地音樂表演及超過200項摸彩品，中獎率高達一成，最大獎為市值7萬元的重型機車，最終由金門在地的蔡姓男童抱回。

來自台北的陳姓跑者說，去年參加感受很棒，今年帶親友再來，「沿路風景很美，南石滬、媽祖雕像都讓人想停下來看，第一次喝到石花凍茶，超好喝！」

另一名王姓跑者更提前兩小時報到，先體驗博餅、喝特調、聽音樂，「有點chill，希望等等跑得起來」。