快訊

台中「1400萬保險箱」遭搬走 警追到台南逮人！48小時火速偵破

背景強大？23歲華裔女駕勞斯勞斯撞賓士 全網竟找嘸神秘豪門身分

第三屆跑動金門開跑 夕陽海風伴奔馳跑者讚值回票價

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午熱力開跑，圖為跑者經過南石滬公園的空拍圖，場面盛大。圖/縣府提供
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午熱力開跑，圖為跑者經過南石滬公園的空拍圖，場面盛大。圖/縣府提供

2025年「跑動金門秘境探索夕陽跑」今日下午4時在金門縣畜產試驗所熱鬧開跑，吸引約2300名跑者參與，不少跑者邊跑邊欣賞夕陽美景，直說「真的很美，下次還要來參加」。

跑動金門秘境探索夕陽跑 在下午4時50分正式鳴槍，包括金門縣副縣長李文良及教育部體育署委員張博能、賴麗幸、台灣國內全馬紀錄保持人許績勝、金門體育會理事長會歐陽儀雄等人都到場為跑者加油。

活動賽道規劃10.6公里路跑組與6.4公里休閒組，沿途串聯「迷你張家界」南石滬公園、峰上天后廟媽祖雕像公園及金東地區溪邊海灣等景點，讓跑者在夕陽、海風與浪聲中，感受金門獨特的沿海風光。

金門副縣長李文良致詞表示，這是第3屆夕陽路跑，感謝體育署「運動i台灣」計畫支持，活動結合自然景觀與文化特色，盼明年與跑者再相聚。台灣男子全馬紀錄保持人許績勝則說，與一般清晨開跑不同，傍晚起跑伴隨海風涼爽宜人，加上沿途觀眾加油，「應該會很開心地跑完」。

賽事補給別具在地味，包括海燕窩（石花凍茶）、高粱香腸、洛神花茶、青草茶及各式金門特產，讓參賽者補充能量同時品嚐地方美食。場邊活動同樣豐富，有「博餅前哨站」、園遊餐會、草地音樂表演及超過200項摸彩品，中獎率高達一成，最大獎為市值7萬元的重型機車，最終由金門在地的蔡姓男童抱回。

來自台北的陳姓跑者說，去年參加感受很棒，今年帶親友再來，「沿路風景很美，南石滬、媽祖雕像都讓人想停下來看，第一次喝到石花凍茶，超好喝！」

另一名王姓跑者更提前兩小時報到，先體驗博餅、喝特調、聽音樂，「有點chill，希望等等跑得起來」。

「跑動金門」已成夏日代表性運動盛事，不僅推廣健康生活，也讓參加者用腳步探索金門秘境，跑出熱情與美好回憶。

2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午4時熱力開跑，今年共有2300百多人參加，場面盛大。記者蔡家蓁/攝影
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午4時熱力開跑，今年共有2300百多人參加，場面盛大。記者蔡家蓁/攝影
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午4時熱力開跑，選手賣力追日而跑。記者蔡家蓁/攝影
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午4時熱力開跑，選手賣力追日而跑。記者蔡家蓁/攝影
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午熱力登場，金門副縣長李文良（左）金門縣觀光協會理事長周子傑（右）一起頒發最大獎機車給獲獎的蔡姓弟弟。圖/縣府提供
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午熱力登場，金門副縣長李文良（左）金門縣觀光協會理事長周子傑（右）一起頒發最大獎機車給獲獎的蔡姓弟弟。圖/縣府提供
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午4時熱力開跑，金門副縣長李文良（左五）、金門縣觀光協會理事長周子傑（右五）等人共同主持鳴槍。記者蔡家蓁/攝影
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午4時熱力開跑，金門副縣長李文良（左五）、金門縣觀光協會理事長周子傑（右五）等人共同主持鳴槍。記者蔡家蓁/攝影
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午開跑，台灣男子全馬紀錄保持人許績勝（中）也特別返鄉參加，不少選手爭相跟他合影。記者蔡家蓁/攝影
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午開跑，台灣男子全馬紀錄保持人許績勝（中）也特別返鄉參加，不少選手爭相跟他合影。記者蔡家蓁/攝影
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午4時熱力開跑，圖為男子組第一名許仲維。圖/縣府提供
2025年跑動金門秘境探索夕陽跑今日下午4時熱力開跑，圖為男子組第一名許仲維。圖/縣府提供

金門 體育

延伸閱讀

影／陸客湧金門看「鬼滅」！逾百影迷揪團跨海搶先看 影城業績狂飆5成

金門中秋博狀元餅系列活動登場 9月8日起擲骰博好彩頭

金門馬今起開放報名 賽道優化、服務升級

金門防空演習女騎士誤闖道路 警方因「1理由」未開罰

相關新聞

高雄大寮圳遭甜菜根廢水染紅 民代質疑汙染源「怎不說火龍果？ 」

高雄市大寮圳灌溉水道驚現紅色汙水，伴隨刺鼻惡臭，死魚與垃圾隨水漂流，居民憂心灌溉用水遭汙染，環保局昨晚循線追查，查出汙染源為一家冷凍食品工廠清洗紅蘿蔔、甜菜根清洗廢水排入導致，已依法裁處。不過，高市議員邱于軒質疑「洗甜菜根會洗到血流成河？」認為汙水源頭另有凶手。

退休師蹲守金門烈嶼潮間帶20年 洪清漳攝影展揭海洋秘境

長年蹲守家鄉潮間帶的退休教師洪清漳，將他20多年來的觀察與影像，化為「潮間的凝視──洪清漳金門潮間帶攝影展」，今日起在金...

烈嶼親子童玩節登場 習山湖化身夏日遊樂園清涼一下

由烈嶼鄉公所主辦的「2025烈嶼親子童玩節」今日下午在習山湖公園熱鬧登場，活動將持續至明晚，此次活動有親子泡泡池、童玩闖...

旗津風箏節登場 陳其邁大推大碗公剉冰、沙灘戲水

2025旗津風箏節今天開始連續2個周末在旗津沙灘舉辦，不僅有上百隻造型風箏飛舞，入夜後還有夜光風箏、電音派對，高雄市長陳...

自來水管爆管！高雄鳳山無預警大停水 6500戶受影響

高雄市鳳山區今天上午發生自來水管爆管漏水，自來水公司為搶修漏水管線，已針對鳳山區6個里停水，至少造成6500戶受到影響，...

高雄香蕉碼頭大改造 年底將迎AI科研團隊進駐

每年吸引900萬人到訪的高雄駁二港灣景點，近年變身為智慧高雄燈塔計畫研發基地，與原有的文創聚落、棧貳庫、大港橋倉庫群架構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。