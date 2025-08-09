快訊

捲不倫戀及醫療爭議 小港醫院透露副院長馮明珠「身心遭重創」

男「肝炎變肝癌」闖診間施暴毆打醫生 台大醫院發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

旗津風箏節登場 陳其邁大推大碗公剉冰、沙灘戲水

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
旗津沙灘展出上百各式各樣的造形風箏，不少更是第一次展出亮相。記者巫鴻瑋／攝影
旗津沙灘展出上百各式各樣的造形風箏，不少更是第一次展出亮相。記者巫鴻瑋／攝影

2025旗津風箏節今天開始連續2個周末在旗津沙灘舉辦，不僅有上百隻造型風箏飛舞，入夜後還有夜光風箏、電音派對，高雄市長陳其邁推薦民眾暑假到旗津旅遊，最好品嘗大碗公剉冰、烤魷魚等旗津在地美食，還有氣墊水樂園能讓小朋友開心玩水。

陳其邁表示，今年旗津風箏節共有130隻海洋主題造型風箏，其中有7款是超過30公尺、10款首次亮相，以及4座全新的氣墊水樂園，適合全家大小共遊，民眾也可安排暢玩旗津燈塔、享用大碗公剉冰，順道拜訪駁二藝術特區、棧貳庫、壽山動物園。

高雄市觀光局指出，高雄榮登Agoda亞洲十大快閃微旅行城市名單排行榜，同時也是2025亞洲最超值划算的夏季旅遊地全台唯一入榜城市。

今年旗津風箏節不只有風箏，今天晚上8月9日還將於旗津沙灘吧舉辦電音派對，只要身著比基尼，即可享旗津沙灘吧飲料2小時暢飲；8月16日則將舉辦親子派對，邀請小朋友穿上海洋元素服裝來旗津同樂，雙週日晚上有精彩的火舞表演。

現場也有氣墊水樂園，除了巨無霸戲水池及水上步行球，還有「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」及「船型跳床水滑梯」及總長42公尺的「城市滑水道」等4座新亮相氣墊戲水設施。

自8月9日至8月17日連續二周的六日，旗津將實施4階段彈性交通管制，建議民眾搭捷運轉渡輪前往旗津，以免開車到旗津遇上交管、找不到停車位。

高雄市府建議民眾前往旗津可選擇搭乘捷運轉渡輪，才不會開車塞在路上。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市府建議民眾前往旗津可選擇搭乘捷運轉渡輪，才不會開車塞在路上。記者巫鴻瑋／攝影
旗津沙灘展出上百各式各樣的造形風箏，不少更是第一次展出亮相。記者巫鴻瑋／攝影
旗津沙灘展出上百各式各樣的造形風箏，不少更是第一次展出亮相。記者巫鴻瑋／攝影
旗津沙灘展出上百各式各樣的造形風箏，不少更是第一次展出亮相。記者巫鴻瑋／攝影
旗津沙灘展出上百各式各樣的造形風箏，不少更是第一次展出亮相。記者巫鴻瑋／攝影
陳其邁推薦遊客來旗津一定要品嘗高雄才有的大碗公剉冰。記者巫鴻瑋／攝影
陳其邁推薦遊客來旗津一定要品嘗高雄才有的大碗公剉冰。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市府建議民眾前往旗津可選擇搭乘捷運轉渡輪，才不會開車塞在路上。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市府建議民眾前往旗津可選擇搭乘捷運轉渡輪，才不會開車塞在路上。記者巫鴻瑋／攝影
旗津沙灘展出上百各式各樣的造形風箏，不少更是第一次展出亮相。記者巫鴻瑋／攝影
旗津沙灘展出上百各式各樣的造形風箏，不少更是第一次展出亮相。記者巫鴻瑋／攝影

派對 沙灘 風箏節

延伸閱讀

2025旗津風箏節登場 陳其邁推薦在地美景、美食

疊加關稅衝擊高雄鋼鐵五金業 陳其邁：繼續跟美方談判

陳其邁表揚模範父親 最高齡96歲仍成地方家庭典範

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

相關新聞

高雄大寮圳遭甜菜根廢水染紅 民代質疑汙染源「怎不說火龍果？ 」

高雄市大寮圳灌溉水道驚現紅色汙水，伴隨刺鼻惡臭，死魚與垃圾隨水漂流，居民憂心灌溉用水遭汙染，環保局昨晚循線追查，查出汙染...

退休師蹲守金門烈嶼潮間帶20年 洪清漳攝影展揭海洋秘境

長年蹲守家鄉潮間帶的退休教師洪清漳，將他20多年來的觀察與影像，化為「潮間的凝視──洪清漳金門潮間帶攝影展」，今日起在金...

旗津風箏節登場 陳其邁大推大碗公剉冰、沙灘戲水

2025旗津風箏節今天開始連續2個周末在旗津沙灘舉辦，不僅有上百隻造型風箏飛舞，入夜後還有夜光風箏、電音派對，高雄市長陳...

自來水管爆管！高雄鳳山無預警大停水 6500戶受影響

高雄市鳳山區今天上午發生自來水管爆管漏水，自來水公司為搶修漏水管線，已針對鳳山區6個里停水，至少造成6500戶受到影響，...

高雄香蕉碼頭大改造 年底將迎AI科研團隊進駐

每年吸引900萬人到訪的高雄駁二港灣景點，近年變身為智慧高雄燈塔計畫研發基地，與原有的文創聚落、棧貳庫、大港橋倉庫群架構...

路過捷運施工區成「跳跳車」 高市捷運局：沿線溝蓋已降噪防滑

高雄捷運黃線澄清路段施工，卻遭民代批評車輛壓過水溝蓋噪音擾民；捷運局今天表示，澄清路沿線水溝蓋已進行降噪、防滑及加裝橡膠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。