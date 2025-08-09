旗津風箏節登場 陳其邁大推大碗公剉冰、沙灘戲水

2025旗津風箏節今天開始連續2個周末在旗津沙灘舉辦，不僅有上百隻造型風箏飛舞，入夜後還有夜光風箏、電音派對，高雄市長陳其邁推薦民眾暑假到旗津旅遊，最好品嘗大碗公剉冰、烤魷魚等旗津在地美食，還有氣墊水樂園能讓小朋友開心玩水。

陳其邁表示，今年旗津風箏節共有130隻海洋主題造型風箏，其中有7款是超過30公尺、10款首次亮相，以及4座全新的氣墊水樂園，適合全家大小共遊，民眾也可安排暢玩旗津燈塔、享用大碗公剉冰，順道拜訪駁二藝術特區、棧貳庫、壽山動物園。

高雄市觀光局指出，高雄榮登Agoda亞洲十大快閃微旅行城市名單排行榜，同時也是2025亞洲最超值划算的夏季旅遊地全台唯一入榜城市。

今年旗津風箏節不只有風箏，今天晚上8月9日還將於旗津沙灘吧舉辦電音派對，只要身著比基尼，即可享旗津沙灘吧飲料2小時暢飲；8月16日則將舉辦親子派對，邀請小朋友穿上海洋元素服裝來旗津同樂，雙週日晚上有精彩的火舞表演。

現場也有氣墊水樂園，除了巨無霸戲水池及水上步行球，還有「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」及「船型跳床水滑梯」及總長42公尺的「城市滑水道」等4座新亮相氣墊戲水設施。

自8月9日至8月17日連續二周的六日，旗津將實施4階段彈性交通管制，建議民眾搭捷運轉渡輪前往旗津，以免開車到旗津遇上交管、找不到停車位。