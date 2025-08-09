墾管處攜手企業推生態旅遊 盼突破墾丁國旅困境

為打破墾丁國旅困境，墾管處轉向與企業、旅宿業合作，推進生態旅遊；今天在大灣草坪與民間企業簽署MOU，同步發表各社區特色產品，盼為地方創生注入新動能。

墾丁國家公園管理處長陳乾隆在會中致詞表示，墾管處推動社區生態旅遊20年，成果有目共睹，但是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國旅受到衝擊，因此轉向與企業、旅宿業者合作，希望能讓更多人體驗大自然美好。

國立高雄師範大學科學教育暨環境教育研究所長黃琴扉表示，國際間強調ESG與綠色治理，此次促成社區與企業簽署MOU，參與遊程都可以獲得低碳旅遊研習證明，象徵旅遊也可以低碳。

墾管處今天活動以推動社區生態旅遊為核心，現場匯集公私協力成果，透過MOU簽署、社區商品發表、市集互動與闖關活動及著色比賽等內容，實踐友善低碳永續觀光理念。

會中發表墾管處輔導社區創新成果，舉辦「社區產品發表論壇」，龍水、後灣社區皆發表新作。龍水社區推出融合傳統與創意的「爆米香」，加入在地特色菜脯口味；後灣社區則推出「腰果」系列，取材自形狀宛如腰果的後灣，多項口味中包含在地豆腐乳口味。

現場也設有「在地社區市集」，共10組社區、友善農業業者擺攤販售商品與介紹遊程，遊客可體驗當地文化底蘊、購買友善環境商品，帶回實用又有故事紀念品。

依墾管處資訊，MOU合作簽署儀式由墾管處聯合高師大，與多家民間企業跨界合作，包含慧穎生醫股份有限公司、腦未來開發股份有限公司、出門走走國際旅行社、國喬石油化學股份有限公司、台南市結構工程技師公會、台中市結構工程技師公會、台灣省結構工程技師公會等。