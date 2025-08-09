2025旗津風箏節登場 陳其邁推薦在地美景、美食

「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天起連2個週末假日登場，超過130個海洋主題造型風箏翱翔天際，晚間還有夜光風箏、火舞表演等，高雄市長陳其邁出席活動推薦旗津美景、美食。

陳其邁下午著花襯衫出席，推薦在地好吃美食及好玩景點，還與吉祥物「高雄熊」在巨型紫鯨等風箏前擺拍，示範主題風箏網美照姿勢，邀民眾暢遊旗津區。

陳其邁表示，有7款風箏超過30公尺、10款首次亮相，還有4座全新氣墊水樂園，適合全家共遊，歡迎民眾到旗津享受美食、海景，暢玩旗津燈塔、享用澎湃大碗冰，順道拜訪駁二藝術特區、棧貳庫與壽山動物園。

高雄市政府說，旗津車位有限，即日起到17日連2週六、日，視活動當日車流及旗津地區停車位狀況，實施4階段彈性交通管制，建議民眾搭大眾運輸再轉搭渡輪到旗津，活動期間週六、日（上午11時到晚間7時）渡輪實施燃油機車登船管制，管制一般遊客騎乘的燃油機車（旗津居民、電動機車及自行車除外）。

民眾可搭捷運橘線到哈瑪星站，或搭輕軌到駁二蓬萊站或哈瑪星站，都可由鼓山輪渡站或棧貳庫輪渡站轉乘渡輪。活動期間增加渡輪班次，現場另有安排定點接駁車，民眾可多利用大眾運輸。