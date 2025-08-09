快訊

高雄警員車掛督導證停整天…店家反映遭嗆「不移怎樣」 分局說話了

歐盟真的輸了嗎？從對美「龍蝦零關稅」看出與川普談判的智慧

2025旗津風箏節登場 陳其邁推薦在地美景、美食

中央社／ 高雄9日電

「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天起連2個週末假日登場，超過130個海洋主題造型風箏翱翔天際，晚間還有夜光風箏、火舞表演等，高雄市長陳其邁出席活動推薦旗津美景、美食

陳其邁下午著花襯衫出席，推薦在地好吃美食及好玩景點，還與吉祥物「高雄熊」在巨型紫鯨等風箏前擺拍，示範主題風箏網美照姿勢，邀民眾暢遊旗津區。

陳其邁表示，有7款風箏超過30公尺、10款首次亮相，還有4座全新氣墊水樂園，適合全家共遊，歡迎民眾到旗津享受美食、海景，暢玩旗津燈塔、享用澎湃大碗冰，順道拜訪駁二藝術特區、棧貳庫與壽山動物園。

高雄市政府說，旗津車位有限，即日起到17日連2週六、日，視活動當日車流及旗津地區停車位狀況，實施4階段彈性交通管制，建議民眾搭大眾運輸再轉搭渡輪到旗津，活動期間週六、日（上午11時到晚間7時）渡輪實施燃油機車登船管制，管制一般遊客騎乘的燃油機車（旗津居民、電動機車及自行車除外）。

民眾可搭捷運橘線到哈瑪星站，或搭輕軌到駁二蓬萊站或哈瑪星站，都可由鼓山輪渡站或棧貳庫輪渡站轉乘渡輪。活動期間增加渡輪班次，現場另有安排定點接駁車，民眾可多利用大眾運輸。

美食 風箏節 陳其邁

延伸閱讀

疊加關稅衝擊高雄鋼鐵五金業 陳其邁：繼續跟美方談判

陳其邁表揚模範父親 最高齡96歲仍成地方家庭典範

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

影／防空避難所搞烏龍 瓦斯行、加油站入列 陳其邁道歉承諾檢討

相關新聞

高雄大寮圳遭甜菜根廢水染紅 民代質疑汙染源「怎不說火龍果？ 」

高雄市大寮圳灌溉水道驚現紅色汙水，伴隨刺鼻惡臭，死魚與垃圾隨水漂流，居民憂心灌溉用水遭汙染，環保局昨晚循線追查，查出汙染...

退休師蹲守金門烈嶼潮間帶20年 洪清漳攝影展揭海洋秘境

長年蹲守家鄉潮間帶的退休教師洪清漳，將他20多年來的觀察與影像，化為「潮間的凝視──洪清漳金門潮間帶攝影展」，今日起在金...

自來水管爆管！高雄鳳山無預警大停水 6500戶受影響

高雄市鳳山區今天上午發生自來水管爆管漏水，自來水公司為搶修漏水管線，已針對鳳山區6個里停水，至少造成6500戶受到影響，...

高雄香蕉碼頭大改造 年底將迎AI科研團隊進駐

每年吸引900萬人到訪的高雄駁二港灣景點，近年變身為智慧高雄燈塔計畫研發基地，與原有的文創聚落、棧貳庫、大港橋倉庫群架構...

路過捷運施工區成「跳跳車」 高市捷運局：沿線溝蓋已降噪防滑

高雄捷運黃線澄清路段施工，卻遭民代批評車輛壓過水溝蓋噪音擾民；捷運局今天表示，澄清路沿線水溝蓋已進行降噪、防滑及加裝橡膠...

冷眼集／城鎮韌性出洋相 暴露流程草率

高雄市防空避難點竟設在緊臨瓦斯行、加油站及未完工的建築工地內，讓民眾陷入「躲比不躲還危險」的窘境，發現漏洞百出的問題還是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。