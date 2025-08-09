慶祝父親節 連江縣各鄉辦餐會表揚模範父親

快訊

中央社／ 連江縣9日電

連江縣因島嶼分散由各鄉自行舉辦父親節慶祝餐會。縣內人口數最多的南竿鄉今天中午舉辦父親節慶祝餐會，近600人參與，除表揚模範父親，並邀馬祖防衛指揮部原民舞團表演。

連江縣長王忠銘於南竿鄉父親節慶祝餐會時致詞表示，父親總是給人嚴肅印象，卻是家中最溫暖靠山。而馬祖人際關係緊密，2位模範父親，87歲的曹佬福是令人敬佩的長者，67歲的林盛松是「住隔壁的鄰居」，從小一起長大。強調在場的每位都是家中的模範父親。

南竿鄉公所新聞資料指出，曹佬福為復興村人，成長於漁業興盛年代，以捕魚務農為生，曾歷經海難事件，在驚濤駭浪中求得生機。工作勤奮積極，對家庭任勞任怨。林盛松為仁愛村人，自中華電信退休後投入社區，擔任金板境天后宮廟宇主委，致力於傳統民俗保存與推廣，並與鄰里相處融洽。

北竿鄉公所新聞資料表示，今年度模範父親為芹壁村劉貴騏，擔任計程車司機之餘，扶養3名子女成長。熱心公益，除參加廟宇活動，更主動關心鄰居生活。東引鄉公所則指出，模範父親為劉增耀。

莒光鄉公所新聞資料表示，東莒模範父親陳水梅與妻子鄉民代表王秀金，夫妻感情美滿，子女事業有成，敦親睦鄰待人親切，長年默默為社會付出；西莒模範父親曹木泉，平日生活簡樸，敦親睦鄰，待人仁慈和藹，持家有道。

根據各鄉公告，莒光鄉西莒於7日，東引、北竿、莒光鄉東莒於8日，南竿鄉於9日舉辦父親節慶祝餐會。

馬祖 南竿 父親節

