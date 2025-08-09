聽新聞
0:00 / 0:00
高雄大寮圳遭甜菜根廢水染紅 民代質疑汙染源「怎不說火龍果？ 」
高雄市大寮圳灌溉水道驚現紅色汙水，伴隨刺鼻惡臭，死魚與垃圾隨水漂流，居民憂心灌溉用水遭汙染，環保局昨晚循線追查，查出汙染源為一家冷凍食品工廠清洗紅蘿蔔、甜菜根清洗廢水排入導致，已依法裁處。不過，高市議員邱于軒質疑「洗甜菜根會洗到血流成河？怎不說火龍果」，認為汙水源頭另有其人。
大寮圳近來被發現染成深紅色，還飄散出酸臭氣味，一位居民說，「站在水邊就能聞到味腐爛臭味」，這條圳道平時水色清澈，雨後混濁也不會變紅，更不會持續一整晚，由於溝渠連接農田灌溉系統，更憂心水質惡化影響農作物安全。
農水署也緊急派員到場查看，懷疑是附近工廠清洗紅蘿蔔、甜菜根廢水，流入灌溉溝渠所導致。
環保局表示，昨晚接獲通報後，稽查人員鎖定大寮區江山路上一家冷凍食品工廠，該廠在做紅蘿蔔與甜菜根解凍、清洗、切削等加工作業時，將生產過程廢水直接排入大寮圳第二幹線。
經檢測水質顯示，溝渠水pH值為5.09、導電度450μs/cm、水溫30℃，溶氧量僅1.61mg/L，顯示水體缺氧嚴重。研判廢水中高濃度有機汙染物在高溫曝曬下發酵，產生惡臭並可能導致魚群死亡，依水汙法第30條規定，未經許可排放廢汙水可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。
今天上午，紅色汙水依然未退，邱于軒前往現場查看，仍看到血流成河，臭味濃烈，隨後在臉書發文表示，這景象在大寮不足為奇，質疑天然色素這麼紅、這麼臭，真是甜菜根的水？「我跟在地居民都不信」，怎麼不說火龍果。
儘管汙染源被查獲，居民仍心存疑慮，貼文一出，引來網友留言回覆「洗甜菜根？只有官員信！」、「所以環保局有檢驗是甜菜根成分？」、「光電板的水也是紅色」、「染織廠或電鍍水最可疑」、「這不是日常？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言