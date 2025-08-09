高雄大寮圳遭甜菜根廢水染紅 民代質疑汙染源「怎不說火龍果？ 」

高雄市大寮圳灌溉水道驚現紅色汙水，伴隨刺鼻惡臭，死魚與垃圾隨水漂流，居民憂心灌溉用水遭汙染，環保局昨晚循線追查，查出汙染源為一家冷凍食品工廠清洗紅蘿蔔、甜菜根清洗廢水排入導致，已依法裁處。不過，高市議員邱于軒質疑「洗甜菜根會洗到血流成河？怎不說火龍果」，認為汙水源頭另有其人。

大寮圳近來被發現染成深紅色，還飄散出酸臭氣味，一位居民說，「站在水邊就能聞到味腐爛臭味」，這條圳道平時水色清澈，雨後混濁也不會變紅，更不會持續一整晚，由於溝渠連接農田灌溉系統，更憂心水質惡化影響農作物安全。

農水署也緊急派員到場查看，懷疑是附近工廠清洗紅蘿蔔、甜菜根廢水，流入灌溉溝渠所導致。

環保局表示，昨晚接獲通報後，稽查人員鎖定大寮區江山路上一家冷凍食品工廠，該廠在做紅蘿蔔與甜菜根解凍、清洗、切削等加工作業時，將生產過程廢水直接排入大寮圳第二幹線。

經檢測水質顯示，溝渠水pH值為5.09、導電度450μs/cm、水溫30℃，溶氧量僅1.61mg/L，顯示水體缺氧嚴重。研判廢水中高濃度有機汙染物在高溫曝曬下發酵，產生惡臭並可能導致魚群死亡，依水汙法第30條規定，未經許可排放廢汙水可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

今天上午，紅色汙水依然未退，邱于軒前往現場查看，仍看到血流成河，臭味濃烈，隨後在臉書發文表示，這景象在大寮不足為奇，質疑天然色素這麼紅、這麼臭，真是甜菜根的水？「我跟在地居民都不信」，怎麼不說火龍果。