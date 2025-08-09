屏東祖孫同樂玩科學 小蘇打變魔法火箭

台灣科思創公司與屏東縣政府合辦祖孫科學營活動，有90名參與者，藉由廚房日常接觸事物產生對科學興趣，如小蘇打製作天際魔法火箭、糖漿打造繽紛彩虹塔，過程驚喜連連。

2025年科思創祖孫科學營今天在屏東內埔社福館舉行，吸引90人報名參加，現場充滿歡笑聲與驚嘆聲，祖孫一同動手做實驗，體驗科學奇妙與樂趣，活動讓孩子在歡笑中種下對知識渴望，也讓長輩重新找回學習樂趣。

屏東縣社會處長劉美淑於會中表示，科思創祖孫科學營帶著阿公阿嬤和孫子們，一同走進「阿嬤的魔法廚房」，活動運用廚房裡常見的油、醋、糖、小蘇打和酒精，進行3項有趣的科學實驗，其中「天際魔法火箭」，與火箭發射活動有異曲同工之妙，透過實驗促進世代間交流與融合，更有助於延緩長者老化。

台灣科思創企業溝通處資深經理陳郅華提及，透過寓教於樂的科學實驗，激發孩子對科學的興趣，也能引領長者對終生學習產生熱忱，同時扭轉年輕世代對年齡的刻板印象。

縣府提及，2025年科思創公司計畫在台灣辦理3場祖孫科學營活動，今天活動為首場。而近年推動教育平權與世代共融理念，除了祖孫科學營外，還有祖父母節活動、樂齡學習中心及社區照顧關懷據點等多項促進祖孫共融的政策和活動。