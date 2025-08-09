快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

澎湖支持障礙平權 陳光復：打造友善共融社會

中央社／ 澎湖縣9日電

澎湖縣長陳光復今天在「身障Friendly，闖關Go Easy」活動中表示，縣府以行動支持身障福利與服務資源，打造一個更加友善、共融的社會環境。

澎湖縣政府舉辦「身障Friendly，闖關Go Easy」活動，今天在澎湖身障福利中心廣場登場，縣長陳光復、議長陳毓仁與議員許國政、呂黃春金等人都以行動力挺障礙平權、打造友善共融的無障礙社會。

陳光復表示，目前有6000多名身障者，縣政府長期致力於推動身心障礙福利，除了提高身障者福利外，還提供復康巴士、輔具服務等服務資源的整合，特別利用今天的活動，讓身障民眾看見資源、感受支持，未來可隨時多加利用，把「友善、平權、參與」的理念，成為身障者的日常。

陳毓仁表示，期盼透過「身障Friendly，闖關GoEasy」的活動，讓大家更了解身障中心的業務並善加運用相關資源，縣府與議會會持續攜手推動障礙平權，從制度面、無障礙空間到設施設備等各面向穩健精進，確保身障者的權益。

「身障Friendly，闖關Go Easy」活動，包括漫飛天使與庇護工坊等身障團體進行精彩鑼鼓與手作手工藝等，讓更多人看見障礙者的潛能與努力，其中年僅6歲的林姓兒童，在鑼鼓表演有模有樣，氣勢磅礡，成為活動中的焦點。

現場還有社工與志工安排的無障礙宣導、趣味闖關、復康巴士乘坐、視障生活情境模擬、手部輔具功能等20餘個攤位，提供身障者實境與互動等體驗，讓民眾親身感受障礙者生活中所面對的實際挑戰。

平權 身障者 澎湖縣

延伸閱讀

澎湖縣警察局人事交接 新任馬公、白沙分局長就職

馬公夏日童樂趴熱鬧登場 親子共享歡樂暑假

澎安9號警艇啟航 投入海域查緝與救援任務

中央地方攜手合作 共同守護澎湖海洋資源

相關新聞

自來水管爆管！高雄鳳山無預警大停水 6500戶受影響

高雄市鳳山區今天上午發生自來水管爆管漏水，自來水公司為搶修漏水管線，已針對鳳山區6個里停水，至少造成6500戶受到影響，...

退休師蹲守金門烈嶼潮間帶20年 洪清漳攝影展揭海洋秘境

長年蹲守家鄉潮間帶的退休教師洪清漳，將他20多年來的觀察與影像，化為「潮間的凝視──洪清漳金門潮間帶攝影展」，今日起在金...

高雄香蕉碼頭大改造 年底將迎AI科研團隊進駐

每年吸引900萬人到訪的高雄駁二港灣景點，近年變身為智慧高雄燈塔計畫研發基地，與原有的文創聚落、棧貳庫、大港橋倉庫群架構...

路過捷運施工區成「跳跳車」 高市捷運局：沿線溝蓋已降噪防滑

高雄捷運黃線澄清路段施工，卻遭民代批評車輛壓過水溝蓋噪音擾民；捷運局今天表示，澄清路沿線水溝蓋已進行降噪、防滑及加裝橡膠...

冷眼集／城鎮韌性出洋相 暴露流程草率

高雄市防空避難點竟設在緊臨瓦斯行、加油站及未完工的建築工地內，讓民眾陷入「躲比不躲還危險」的窘境，發現漏洞百出的問題還是...

高雄市避難點近加油站 法國人揪錯誤

高雄市議員張博洋昨天批評高市防空避難點竟設在緊臨瓦斯行、加油站及未完工的建築工地內，且政府網站錯誤百出，一旦發生空襲、戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。