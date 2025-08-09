澎湖支持障礙平權 陳光復：打造友善共融社會

澎湖縣長陳光復今天在「身障Friendly，闖關Go Easy」活動中表示，縣府以行動支持身障福利與服務資源，打造一個更加友善、共融的社會環境。

澎湖縣政府舉辦「身障Friendly，闖關Go Easy」活動，今天在澎湖身障福利中心廣場登場，縣長陳光復、議長陳毓仁與議員許國政、呂黃春金等人都以行動力挺障礙平權、打造友善共融的無障礙社會。

陳光復表示，目前有6000多名身障者，縣政府長期致力於推動身心障礙福利，除了提高身障者福利外，還提供復康巴士、輔具服務等服務資源的整合，特別利用今天的活動，讓身障民眾看見資源、感受支持，未來可隨時多加利用，把「友善、平權、參與」的理念，成為身障者的日常。

陳毓仁表示，期盼透過「身障Friendly，闖關GoEasy」的活動，讓大家更了解身障中心的業務並善加運用相關資源，縣府與議會會持續攜手推動障礙平權，從制度面、無障礙空間到設施設備等各面向穩健精進，確保身障者的權益。

「身障Friendly，闖關Go Easy」活動，包括漫飛天使與庇護工坊等身障團體進行精彩鑼鼓與手作手工藝等，讓更多人看見障礙者的潛能與努力，其中年僅6歲的林姓兒童，在鑼鼓表演有模有樣，氣勢磅礡，成為活動中的焦點。

現場還有社工與志工安排的無障礙宣導、趣味闖關、復康巴士乘坐、視障生活情境模擬、手部輔具功能等20餘個攤位，提供身障者實境與互動等體驗，讓民眾親身感受障礙者生活中所面對的實際挑戰。