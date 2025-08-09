退休師蹲守金門烈嶼潮間帶20年 洪清漳攝影展揭海洋秘境

長年蹲守家鄉潮間帶的退休教師洪清漳，將他20多年來的觀察與影像，化為「潮間的凝視──洪清漳金門潮間帶攝影展」，今日起在金門縣文化局展出至13日，他以鏡頭捕捉金門海岸生命的律動與變遷，並直言棲地惡化速度驚人，盼喚起民眾關注。

現年67歲的洪清漳，退休前任教於烈嶼卓環國小，擔任國小教師長達32年。早在2009年退休前，他便長年關注烈嶼潮間帶，一年四季、不分晝夜帶領團隊在烈日、寒風、泥灘與礁岩間穿梭，只為在退潮黃金時刻深入觀察生物行為、拍攝影像並查驗資料。這份恆心與耐力，讓他們在2017年與金門國家公園合作調查時，鑑定出烈嶼潮間帶無脊椎動物達300多種，數量遠超過金門歷來的官方紀錄，也揭示過去研究能量不足，嚴重低估了金門潮間帶的生物多樣性。多年來，他已觀察超過 1500 種生物，其中至少百種為台灣未曾記錄的物種，更曾在 2019 年發表全球新種「金門鐘螺」，拉丁學名中刻上了他的姓氏。

洪清漳在今天開幕致詞時感慨，海洋既近又遠，「你隨時可以看到它，但卻對它很陌生。」這次展出的45幅影像，對多數人而言極為陌生，因為這些生物雖一直生活在周遭海域，卻從未被發現。他強調，拍攝海洋生物不困難，最難的是找到牠們，其中有些體型僅1、2公分，甚至不到1公分。

退休後，他將更多時間投入這塊少人涉足的領域，盼在這些物種滅絕前為牠們留下紀錄，並與大眾分享。「海洋變化若沒有長期紀錄，根本察覺不出來。」他憂心，近年潮間帶正快速變化，大片灘地被互花米草佔據，導致生物多樣性喪失。

洪清漳指出，隨著人為建設如水頭商港、金門大橋、翔安機場等影響，海流改變，許多潮間帶被砂覆蓋，鱟在金門的數量日益稀少。鱟在金門的數量日漸稀少，若棲地無法恢復，這些影像將淪為歷史紀錄。他呼籲：「棲地的保護比物種保育更重要，沒有好的棲地，再多的調查研究都是徒勞。」

「這東西能吃嗎？」洪清漳說，他以前每在臉書PO出新的海洋生物，第一時間都會有人問，這東西能吃嗎？讓他哭笑不得；而長年「下海」的過程中，他與團隊常被誤會在找漁獲，甚至有人笑問：「你們在找吃的嗎？」他總笑著回：「我們是在找別人看不見的。」即便冬日刺骨寒風、夏日酷熱曝曬，或是遇到退潮不如預期、濃霧與強風，他們仍樂此不疲。