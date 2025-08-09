高雄香蕉碼頭大改造 年底將迎AI科研團隊進駐
每年吸引900萬人到訪的高雄駁二港灣景點，近年變身為智慧高雄燈塔計畫研發基地，與原有的文創聚落、棧貳庫、大港橋倉庫群架構成人文科技新半島，預計今年底迎進AI科研團隊，促成鹽埕舊港區華麗轉身。
高市都發局表示，鹽埕舊港區的轉型升級，是藉由都市計畫滾動檢討、港市合組公司共同開發，逐步呈現。今年5月續透過高雄港站土地容積調配，台鐵將捐贈5.7公頃鐵道綠地給市府，未來哈瑪星鐵道文化園區會結合駁二藝術特區、棧貳庫及港區棧庫群，壯大文創觀光量能。
其中，在智慧高雄生成式主權AI計畫推動下，原作餐宴會館的「香蕉碼頭」，年底前會改建完成，由中華電信、NVIDIA、Linker Vision、信驊科技等科研團隊進駐，展現科技人文交融的城市意象。
都發局長吳文彥說，鹽埕蓬萊舊港區走過3任市長、長達20年的轉型歷程，包括拆除港區圍牆、推動亞灣建設，讓駁二大港橋得以每年吸引900萬人次到訪，現任市長陳其邁任內，推數位與淨零雙軸轉型政策，2023年再推動亞灣2.0計畫、2024年打造智慧高雄燈塔計畫，今年將在亞灣香蕉碼頭開花結果。
