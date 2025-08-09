高雄香蕉碼頭大改造 年底將迎AI科研團隊進駐

每年吸引900萬人到訪的高雄駁二港灣景點，近年變身為智慧高雄燈塔計畫研發基地，與原有的文創聚落、棧貳庫、大港橋倉庫群架構成人文科技新半島，預計今年底迎進AI科研團隊，促成鹽埕舊港區華麗轉身。

高市都發局表示，鹽埕舊港區的轉型升級，是藉由都市計畫滾動檢討、港市合組公司共同開發，逐步呈現。今年5月續透過高雄港站土地容積調配，台鐵將捐贈5.7公頃鐵道綠地給市府，未來哈瑪星鐵道文化園區會結合駁二藝術特區、棧貳庫及港區棧庫群，壯大文創觀光量能。

其中，在智慧高雄生成式主權AI計畫推動下，原作餐宴會館的「香蕉碼頭」，年底前會改建完成，由中華電信、NVIDIA、Linker Vision、信驊科技等科研團隊進駐，展現科技人文交融的城市意象。