路過捷運施工區成「跳跳車」 高市捷運局：沿線溝蓋已降噪防滑

高雄捷運黃線澄清路段施工，卻遭民代批評車輛壓過水溝蓋噪音擾民；捷運局今天表示，澄清路沿線水溝蓋已進行降噪、防滑及加裝橡膠墊作業，大幅降低車輛壓過時的噪音與震動。

議員李雅靜日前會勘發現，捷運黃線施工導致澄清路壓縮，車輛被迫壓到公車停靠區標線違規，也因水溝蓋有高低落差、濕滑等危險，雨天機車行駛壓過溝蓋時「整台跳起來」，釀成事故，輾壓溝蓋的噪音更是擾民。

高市捷運局表示，目前捷運黃線從澄照街至文衡路路段，削減外側人行道與分隔島，為後續車站主體工程及車輛改道預作準備，也配合交維。為避免人行道削減後側溝與車道間產生高低差，影響用路安全，施工團隊已完成澄清路沿線水溝蓋降噪、防滑及加裝橡膠墊作業，提升行車穩定性。