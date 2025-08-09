快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

聽新聞
0:00 / 0:00

路過捷運施工區成「跳跳車」 高市捷運局：沿線溝蓋已降噪防滑

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高雄捷運局表示，澄清路沿線水溝蓋已進行降噪、防滑及加裝橡膠墊作業，大幅降低車輛壓過時的噪音與震動。記者王昭月／翻攝
高雄捷運局表示，澄清路沿線水溝蓋已進行降噪、防滑及加裝橡膠墊作業，大幅降低車輛壓過時的噪音與震動。記者王昭月／翻攝

高雄捷運黃線澄清路段施工，卻遭民代批評車輛壓過水溝蓋噪音擾民；捷運局今天表示，澄清路沿線水溝蓋已進行降噪、防滑及加裝橡膠墊作業，大幅降低車輛壓過時的噪音與震動。

議員李雅靜日前會勘發現，捷運黃線施工導致澄清路壓縮，車輛被迫壓到公車停靠區標線違規，也因水溝蓋有高低落差、濕滑等危險，雨天機車行駛壓過溝蓋時「整台跳起來」，釀成事故，輾壓溝蓋的噪音更是擾民。

高市捷運局表示，目前捷運黃線從澄照街至文衡路路段，削減外側人行道與分隔島，為後續車站主體工程及車輛改道預作準備，也配合交維。為避免人行道削減後側溝與車道間產生高低差，影響用路安全，施工團隊已完成澄清路沿線水溝蓋降噪、防滑及加裝橡膠墊作業，提升行車穩定性。

捷運局指出，澄清路為鳳山主幹道，工程條件複雜，施作挑戰高。施工期間除會持續觀察水溝蓋與路面狀況、滾動調整，也會加強監督施工品質。

高雄捷運局表示，澄清路沿線水溝蓋已進行降噪、防滑及加裝橡膠墊作業，大幅降低車輛壓過時的噪音與震動。記者王昭月／攝影
高雄捷運局表示，澄清路沿線水溝蓋已進行降噪、防滑及加裝橡膠墊作業，大幅降低車輛壓過時的噪音與震動。記者王昭月／攝影

噪音 人行道 高雄捷運

延伸閱讀

松山機場昨跳電…台電指汐東線工程挖損線路 新北捷運局將開挖確認

車麗屋桃園A7館動土 市府：瞄準捷運科技產業聚落動能

台電指汐東線工程挖損線路 新北捷運局：將檢測釐清

汐止用戶電燈閃爍...電器保護裝置跳脫 捷運汐東線是禍首？台電明檢測

相關新聞

路過捷運施工區成「跳跳車」 高市捷運局：沿線溝蓋已降噪防滑

高雄捷運黃線澄清路段施工，卻遭民代批評車輛壓過水溝蓋噪音擾民；捷運局今天表示，澄清路沿線水溝蓋已進行降噪、防滑及加裝橡膠...

高雄香蕉碼頭大改造 年底將迎AI科研團隊進駐

每年吸引900萬人到訪的高雄駁二港灣景點，近年變身為智慧高雄燈塔計畫研發基地，與原有的文創聚落、棧貳庫、大港橋倉庫群架構...

冷眼集／城鎮韌性出洋相 暴露流程草率

高雄市防空避難點竟設在緊臨瓦斯行、加油站及未完工的建築工地內，讓民眾陷入「躲比不躲還危險」的窘境，發現漏洞百出的問題還是...

高雄市避難點近加油站 法國人揪錯誤

高雄市議員張博洋昨天批評高市防空避難點竟設在緊臨瓦斯行、加油站及未完工的建築工地內，且政府網站錯誤百出，一旦發生空襲、戰...

導入AI灌溉、推農遊體驗 高雄日光小林低碳農場動土

高雄日光小林社區在莫拉克災後重建，16年來以堅韌生命力與創意復振家園，經公私部門協力，居民在緊鄰的1甲多土地開闢首座低碳...

高雄美濃再現盜採砂石 農地變大峽谷

高雄美濃吉洋地區盜採砂石歪風再起，近1公頃農地被挖成10餘公尺深大坑，導致道路崩塌、居民摔車受傷。居民昨抗議業者太可惡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。