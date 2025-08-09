聽新聞
導入AI灌溉、推農遊體驗 高雄日光小林低碳農場動土

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
日光小林社區用大武壠族的傳統大鼓陣，祈願低碳農場動土順利。記者巫鴻瑋／攝影
日光小林社區用大武壠族的傳統大鼓陣，祈願低碳農場動土順利。記者巫鴻瑋／攝影

高雄日光小林社區在莫拉克災後重建，16年來以堅韌生命力與創意復振家園，經公私部門協力，居民在緊鄰的1甲多土地開闢首座低碳農場，結合AI與物聯網推動產業復甦、環境教育與農遊體驗。透過小林人災後重生的歷程，鼓勵近來遭受豪雨重創的受災戶早日站起。

日光小林社區低碳農場，導入蓋婭智壤科技的仿生地下灌溉技術與韌性農業方案，並獲農業部水保署台南分署、高市農業局與文化局等單位支持，可望自給自足，減少食物運輸與碳排，也結合環境教育、文化導覽與農事體驗，帶動農村旅遊與在地經濟，成全新農業模式。

協助開辦低碳農場的蓋婭智壤科技執行長林盈說，農場導入智慧農業，協助居民種植雞角刺等在地特色作物，未來也會媒合企業採購農產品，期望這種模式能夠持續複製，幫曾受天災影響的居民自力更生。馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞出席動土，指菲律賓也颱風頻仍，盼借此經驗，培訓菲國農業人才。

莫拉克風災今年屆滿16年，居民近來看見丹娜絲颱風重創台南、嘉義沿海一帶，感同身受。日光小林社區發展協會理事長潘枝梅說，16年前莫拉克風災，一夕痛失4、50名親友，災後偕左鄰右舍重建家園，就是希望讓小林再站起來。

AI 低碳 農業 高雄市 小林村 丹娜絲颱風

