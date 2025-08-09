聽新聞
高雄美濃再現盜採砂石 農地變大峽谷

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄美濃吉洋地區一處農地遭盜採土石，遺留巨大坑洞，居民擔心地主不處理，把難題留給政府。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃吉洋地區盜採砂石歪風再起，近1公頃農地被挖成10餘公尺深大坑，導致道路崩塌、居民摔車受傷。居民昨抗議業者太可惡，市府經發局表示已對業者開罰並移送法辦，承諾嚴格監督回填。

經發局人員說明，地主未經許可採取農地土石，共裁罰300萬元，6月3日已依據土石採取法及區域計畫法送辦，目前正進行回填作業。環保局說，有監督業者的土方來源，尚未查獲不法。

高雄美濃吉洋與屏東里港農地緊鄰荖濃溪，農地富含礫石，成為盜採集團覬覦對象，早年曾遺留多處深達數10公尺的坑洞，被不肖業者回填不明廢棄物，現場宛如大峽谷。

信國、精功社區居民曾組砂石巡守隊，數月前發現原先聲稱要蓋停車場的農地開挖大量土石外運，急向立委柯志恩陳情，昨早議員林義迪邀市府相關單位會勘，居民抱怨，巨大坑洞導致農路崩塌無法通行，砂石車出入頻繁，居住品質惡劣。

吉洋里長曾順昌等人氣憤地說，早年遺留的坑洞好不容易填平，平靜沒幾年，又有人來挖砂石，採砂後遺留的巨大坑洞，深約5、6層樓，因重車不斷輾壓農路產生多處坑洞，上月連日豪雨，有名女子騎車跌倒受傷。居民擔心地主不處理，把難題留給政府。

也有居民說，農地土石被挖走，有無回填廢棄物不得而知，但從發現、現勘到勒令停工流程冗長，大家眼睜睜看農地被掏空，「市府動作真的太慢，公權力不彰」。警方表示，年初至今共查報59件違規。

