冷眼集／城鎮韌性出洋相 暴露流程草率

聯合報／ 本報記者石秀華
一名旅居台灣的法國人指出高雄市防空避難所緊臨加油站。記者劉學聖／攝影
高雄市防空避難點竟設在緊臨瓦斯行、加油站及未完工的建築工地內，讓民眾陷入「躲比不躲還危險」的窘境，發現漏洞百出的問題還是一名法國人，意外揭露為了城鎮韌性推行的防空避難點選址草率與荒謬，讓全民避難變全民笑話，也出盡洋相。

內政部奉國家安全會議決議指示，為推動防空避難設施稽查整合作業，7月1日起建築物附建防空避難設備，納入建築物公共安全檢查及申報，提升並完善建築物附建防空避難設備的使用安全，配合警政單位避難演練，提升民眾應對危機的能力。

高雄市被民代踢爆防空避難點竟是錯誤的危險地點，凸顯政府網站錯誤百出，不僅無法保護市民安全，戰時還可能將民眾引導至更危險的地方，非常諷刺。

這些離譜的避難設施從選址、張貼避難貼紙，到公布於網站，工務局、警察局等相關單位竟無人發現，而是由一名旅居高雄的法國人發現，不僅荒謬，更讓人質疑哪來的城鎮韌性？

防空避難點規畫不當，平時橫向連繫不佳、演習前毫無確認，更扯的是演習完還不知錯誤，不僅揪錯機制死當，顯然城鎮韌性演練就是一場空，這才是整體機制最可怕之處。

演習 加油站 高雄市 城鎮韌性演習

