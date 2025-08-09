聽新聞
0:00 / 0:00
冷眼集／城鎮韌性出洋相 暴露流程草率
高雄市防空避難點竟設在緊臨瓦斯行、加油站及未完工的建築工地內，讓民眾陷入「躲比不躲還危險」的窘境，發現漏洞百出的問題還是一名法國人，意外揭露為了城鎮韌性推行的防空避難點選址草率與荒謬，讓全民避難變全民笑話，也出盡洋相。
內政部奉國家安全會議決議指示，為推動防空避難設施稽查整合作業，7月1日起建築物附建防空避難設備，納入建築物公共安全檢查及申報，提升並完善建築物附建防空避難設備的使用安全，配合警政單位避難演練，提升民眾應對危機的能力。
高雄市被民代踢爆防空避難點竟是錯誤的危險地點，凸顯政府網站錯誤百出，不僅無法保護市民安全，戰時還可能將民眾引導至更危險的地方，非常諷刺。
這些離譜的避難設施從選址、張貼避難貼紙，到公布於網站，工務局、警察局等相關單位竟無人發現，而是由一名旅居高雄的法國人發現，不僅荒謬，更讓人質疑哪來的城鎮韌性？
防空避難點規畫不當，平時橫向連繫不佳、演習前毫無確認，更扯的是演習完還不知錯誤，不僅揪錯機制死當，顯然城鎮韌性演練就是一場空，這才是整體機制最可怕之處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言