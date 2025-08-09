高雄市避難點近加油站 法國人揪錯誤

高雄市議員張博洋昨天批評高市防空避難點竟設在緊臨瓦斯行、加油站及未完工的建築工地內，且政府網站錯誤百出，一旦發生空襲、戰爭，可能將民眾引至更危險的地方，而且此錯誤竟由一名法國人發現，質疑上月城鎮韌性演習是在錯誤中演練？市長陳其邁致歉並承諾全面檢討，立即修正。

張博洋表示，全民國防手冊與內政部民防教材明定防空避難點應遠離加油站、化工廠及液氣設備等高風險場所，高雄市規畫的避難點，有的緊臨瓦斯行與加油站，甚至設在興建中的工地，安全性令人質疑。

張博洋說，定居高雄的法國人丹米契上月準備參與城鎮韌性演習，竟發現政府公布的防空避難專區地圖錯誤百出，包括相關網站點入A大樓避難點，竟出現為B大樓，點B大樓則出現C大樓，大樓之間的避難點相距1、2公里，因太過離譜而向張陳情。

法國人丹米契（左）為保護家人，查詢防災資訊發現錯誤百出。記者劉學聖／攝影

丹米契說，台海狀況愈來愈危險，他想保護家人，所以想了解萬一有事時，有什麼辦法可以保護親友，但發現資訊很多是錯的，避難點的選擇「有點特別」。

張博洋說，上月剛結束的城鎮韌性演習竟在錯誤資訊中進行，政府講抗中保台，應從最基本的防空避難點設置到民防系統布建，讓民眾看到是玩真的，不是選舉時說說而已，結果避難點錯誤百出，竟由外國人發現及提醒，政府顢頇的防災準備，造成民眾無法有效避難，誰來負責？

陳其邁說，會出現這種狀況，大多跟舊建物改建後未即時更新資訊有關，依規定，建物拆除時應申請拆除執照，並通知警察局取消該處避難點登記，但流程未必確實執行，導致舊資料留存，資訊應更精準，才能在緊急狀況下引導市民安全撤離。

陳其邁說，已責成工務局全面檢討舊建物，盡速與警察局協調，在最短時間內清查全市避難點，修正錯誤資料並回報中央，會盡快完成，確保防空避難資訊正確，也向市民說抱歉。