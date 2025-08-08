民歌50經典澎湖沙灘開唱 觀眾嗨唱掀高潮

「2025澎湖國際沙灘狂想曲」活動於8日、9日在隘門沙灘熱烈展開，由「民歌50在澎湖－美麗海灣篇」率先開唱。13名民歌手輪番演唱經典民歌。現場民眾熱情同唱，將氣氛推向高潮。

觀光署澎湖國家風景區管理處為提升澎湖國際旅遊知名度，規劃「2025澎湖國際沙灘狂想曲」活動，今天起至23日，推出一系列活動，藉此宣傳澎湖為世界最美麗海灣之一。其中「民歌50在澎湖－美麗海灣篇」8日率先在隘門沙灘開唱，觀光署長陳玉秀、副議長藍凱元、縣府旅遊處長陳美齡等首長也在沁涼海風中，欣賞經典民歌。

「民歌50在澎湖－美麗海灣篇」邀請李建復、胡德夫、葉佳修、邰肇玫、潘越雲、金智娟、飛揚三重唱的凃佩岑、藍麗婷、胡藝芬，以及南方二重唱等13名民歌手接力演出。壓軸時，所有歌手齊唱「外婆澎湖灣」，現場民眾也跟著合唱，氣氛熱烈。明天還有殷正洋、許景淳、王夢麟、范怡文、謝宇威等歌手接續演出。

除了精彩演出外，活動還包含狂想市集、沙灘尋寶、Dress code派對及沙灘瑜珈等多樣周邊活動，讓遊客在聆聽經典音樂之餘，也能盡情享受澎湖的美味與樂趣。