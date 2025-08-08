台灣連鎖加盟創業大展高雄登場 估可創造5500個就業機會

2025台灣連鎖加盟創業大展即起至11日在高雄展覽館舉行，今年逾300個攤位參展，預估創造逾16.5億元商機與5500個就業機會。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強指高雄近年商機暢旺，協會樂於協助年輕人創業，並推動台灣品牌國際化。

吳永強說，高雄加盟展多年虧損，至近兩年才轉虧轉盈，這也代表高雄創業潛力強勁。今年加盟大展，首度引進AI虛擬實境，打造3D數位展場體驗，民眾只需一組連結，即可跨裝置進入虛擬展區，估可促成1100家新店開幕。

因應缺工情形，這次不少廠商推出智慧販賣機，包括早午餐、洗衣、手搖飲等業者都有相關運用。

吳永強表示，創業加盟分為「剛需型」與「創新型」，剛需型像早餐店，成功率逾90％，約3年回本，創新型也許3個月就回本，但風險較高。近年許多創業者本身已有正職，但為增加被動收入，選擇投入低人力業態，而連鎖加盟是「沒有天花板限制的產業」，能在國內經營，也能輸出全球。

就日來全球受美國課徵關稅影響，對加盟產業是否也造成衝擊？吳永強表示，受限於貨幣貶值及關稅等因素，拓展海外加盟事業的業者也會面臨些許困境，目前台灣約有150個品牌在50個國家展店，美國市場授權的品牌約50至60個。