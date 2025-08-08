金門首份創造力教育調查出爐 九成家長盼零歲扎根

由胡璉文化藝術基金會主辦的「金門創造力發展調查報告」成果發表會，昨日在塔后胡璉學堂舉行，這是首次公開金門有史以來規模最大的創造力教育調查結果。計畫主持人陳龍安教授指出，在AI技術與社會快速變遷下，創造力已成為新世代應對挑戰、開創機會的核心能力，家長與教師更是影響幼兒創造力的關鍵角色。

本次調查由陳龍安教授擔任計畫主持人，費聿明教授擔任協同主持人，歷時數月進行問卷調查與數據分析，共回收1243份有效問卷，涵蓋近2000名不同年齡層及職業背景的金門鄉親。結果顯示，高達90.4%家長認為創造力對孩子未來至關重要，86.5%家長支持從零歲開始培養，並有79.8%家長主張從孕期到學前就應建立系統性規劃。

但數據也揭露隱憂，有38.9%的家長擔心升學壓力與標準化教學會扼殺孩子的創造潛能；37.6%受訪者自認父母本身即是影響創造力的關鍵因素之一，另有67.9%認為教師態度與教學方式是促進創意的首要條件，遠勝於硬體設備。調查並指出，創造力最容易在國小與國中階段被壓抑，各占37%。

陳龍安強調，若父母與教師未能及時調整觀念與方法，孩子的創造力將可能在成長過程中被抹煞，「推動創意親師教育已是刻不容緩的重要任務」。他指出，金門縣長陳福海與縣府正積極推動扎根零歲教育，家庭教育中心巡迴社區宣導，教育處導入創意教學示範學校，顯示官方已展現決心，但仍需要更多家庭、社區與學校共同參與，形成支持網絡。

針對調查結果，胡璉文化藝術基金會提出五大政策建議：

1.推動創意親職教育：透過工作坊、教材與社區支持，讓家長成為創造力的助力。 2.鬆綁課程與評量制度：延續幼兒時期的創意火苗，避免因應試教育而消磨。 3.建構零歲教育支持網絡：整合教育、衛生與社政資源，從孕期到學前提供完整支持。 4.賦能教師：強化啟發式教學與心理安全環境，鼓勵創新與嘗試。 5.促進公私協力：吸引企業、社團與非營利組織投入資源，營造創造力教育生態圈。

胡璉文化藝術基金會強調，「創造力不是一個人的事，而是一個團隊的事」期盼透過本次調查與學界、政府、民間的合作，讓金門的孩子自零歲起，就擁有展翅高飛的能力與品格，迎向未來的無限可能。