影／走過莫拉克傷痛16年 小林村民為丹娜絲受災戶流淚

莫拉克風災已屆滿16周年，如今小林村民已在高雄3處社區重建家園，16年來小林村民用堅強勇敢面對失去家的痛，看見今年丹娜絲颱風帶給台南、嘉義沿海一帶的慘況，小林村民也感同身受更默默流淚，但希望丹娜絲的受災戶不要放棄希望「我們能夠把家再蓋起來，你們也一定可以」。

日光小林社區發展協會理事長潘枝梅回憶16年前那場毀天滅地的莫拉克風災，一夕之間失去4、50位親友的痛她至今難以忘、也不敢忘，回想當初她雖然逃過一劫，但失去家園、親友，曾以為自己失去一切再也爬不起來，但災後她卻選擇回到山區，一同與左鄰右舍遷村在杉林區重建家園，更主動參與社區事務，就是希望讓小林再站起來，帶著使命勇敢活下去，把小林的文化傳下去。

77歲的羅潘春美是當時逃出小林滅村的目擊者之一，她回憶小林滅村那天清晨，天才剛矇矇亮，就聽見冥冥之中神明的指示，要他們趕快往後山跑，當天清晨6時許，一家人冒著大雨什麼家當都來不及收拾，就抱著嬰兒往山上跑，九死一生的瞬間讓她至今回想仍忍不住哽咽。

羅潘春美說，他們9鄰的居民才剛狼狽地往後山爬到一半，就聽見獻度山轟然巨響，回過頭來已經看不見小林村任何房子殘存，就連回頭救人的丈夫也從此失聯，16年來每當回想起當初的慘況，都忍不住流淚，再看到今年丹娜絲風災的情景，她也是邊看新聞邊流淚，但希望大家千萬不能放棄活下去的希望，只要人還在，一定能再把家蓋起來。

她鼓勵丹娜絲的受災戶，一定要相信社區互助的力量，災後的日光小林社區也延續大滿舞團，用傳統歌舞凝聚社區向心力，雖然災難記憶很痛，但藉由社區活動，村民一起舉辦活動練舞，才能支撐她走過這16年逐漸忘記傷痛，更把小林精神傳下去。

日光小林大鼓陣團長徐吉綠同樣在莫拉克時親眼目睹小林滅村，他說「3秒鐘而已，整座山就朝小林崩了下來，還在村裡的人才跑到一半就沒了」他雖然因往山上跑逃過一劫，但那個崩山的畫面永生難忘。

徐吉綠說，災後小林村民分散3處重建家園，他住在臨時組合屋時也曾天天憂心沒辦法再把家蓋起來，但在社會各界的幫助下，小林還是堅強重生，他鼓勵丹娜絲的受災戶，首先要相信自己，給自己鼓勵不能放棄，就算家沒了，還是能靠自己再把家蓋回來，就像日光小林社區災後2年就重建。

徐吉綠鼓勵丹娜絲受災戶，社區的力量很重要，要左鄰右舍彼此牽手幫忙，更鼓勵藉由社區活動，就像小林大鼓陣，再把居民團結在一起，用共同的活動、目標，忘記災難帶來的傷痛。