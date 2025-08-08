快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

聽新聞
0:00 / 0:00

影／走過莫拉克傷痛16年 小林村民為丹娜絲受災戶流淚

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
日光小林社區大滿舞團用古謠紀念莫拉克風災16周年。記者巫鴻瑋／攝影
日光小林社區大滿舞團用古謠紀念莫拉克風災16周年。記者巫鴻瑋／攝影

莫拉克風災已屆滿16周年，如今小林村民已在高雄3處社區重建家園，16年來小林村民用堅強勇敢面對失去家的痛，看見今年丹娜絲颱風帶給台南、嘉義沿海一帶的慘況，小林村民也感同身受更默默流淚，但希望丹娜絲的受災戶不要放棄希望「我們能夠把家再蓋起來，你們也一定可以」。

日光小林社區發展協會理事長潘枝梅回憶16年前那場毀天滅地的莫拉克風災，一夕之間失去4、50位親友的痛她至今難以忘、也不敢忘，回想當初她雖然逃過一劫，但失去家園、親友，曾以為自己失去一切再也爬不起來，但災後她卻選擇回到山區，一同與左鄰右舍遷村在杉林區重建家園，更主動參與社區事務，就是希望讓小林再站起來，帶著使命勇敢活下去，把小林的文化傳下去。

77歲的羅潘春美是當時逃出小林滅村的目擊者之一，她回憶小林滅村那天清晨，天才剛矇矇亮，就聽見冥冥之中神明的指示，要他們趕快往後山跑，當天清晨6時許，一家人冒著大雨什麼家當都來不及收拾，就抱著嬰兒往山上跑，九死一生的瞬間讓她至今回想仍忍不住哽咽。

羅潘春美說，他們9鄰的居民才剛狼狽地往後山爬到一半，就聽見獻度山轟然巨響，回過頭來已經看不見小林村任何房子殘存，就連回頭救人的丈夫也從此失聯，16年來每當回想起當初的慘況，都忍不住流淚，再看到今年丹娜絲風災的情景，她也是邊看新聞邊流淚，但希望大家千萬不能放棄活下去的希望，只要人還在，一定能再把家蓋起來。

她鼓勵丹娜絲的受災戶，一定要相信社區互助的力量，災後的日光小林社區也延續大滿舞團，用傳統歌舞凝聚社區向心力，雖然災難記憶很痛，但藉由社區活動，村民一起舉辦活動練舞，才能支撐她走過這16年逐漸忘記傷痛，更把小林精神傳下去。

日光小林大鼓陣團長徐吉綠同樣在莫拉克時親眼目睹小林滅村，他說「3秒鐘而已，整座山就朝小林崩了下來，還在村裡的人才跑到一半就沒了」他雖然因往山上跑逃過一劫，但那個崩山的畫面永生難忘。

徐吉綠說，災後小林村民分散3處重建家園，他住在臨時組合屋時也曾天天憂心沒辦法再把家蓋起來，但在社會各界的幫助下，小林還是堅強重生，他鼓勵丹娜絲的受災戶，首先要相信自己，給自己鼓勵不能放棄，就算家沒了，還是能靠自己再把家蓋回來，就像日光小林社區災後2年就重建。

徐吉綠鼓勵丹娜絲受災戶，社區的力量很重要，要左鄰右舍彼此牽手幫忙，更鼓勵藉由社區活動，就像小林大鼓陣，再把居民團結在一起，用共同的活動、目標，忘記災難帶來的傷痛。

從五里埔遠眺在莫拉克風災中造成小林村滅村的獻肚山。記者巫鴻瑋／攝影
從五里埔遠眺在莫拉克風災中造成小林村滅村的獻肚山。記者巫鴻瑋／攝影
遷村五里埔重建的小林部落如今仍居住不少小林村民。記者巫鴻瑋／攝影
遷村五里埔重建的小林部落如今仍居住不少小林村民。記者巫鴻瑋／攝影
日光小林大鼓陣延續小林村百年的傳統，每當村裡有節慶都會以大鼓陣營造熱鬧氣氛。記者巫鴻瑋／攝影
日光小林大鼓陣延續小林村百年的傳統，每當村裡有節慶都會以大鼓陣營造熱鬧氣氛。記者巫鴻瑋／攝影
77歲的羅潘春美（左）如今是日光小林社區大滿舞團成員，用古謠將小林的文化傳承下去。記者巫鴻瑋／攝影
77歲的羅潘春美（左）如今是日光小林社區大滿舞團成員，用古謠將小林的文化傳承下去。記者巫鴻瑋／攝影
小林村遺址如今已長出成片樹林，看不見當初的村落，也不見災難傷痕。記者巫鴻瑋／攝影
小林村遺址如今已長出成片樹林，看不見當初的村落，也不見災難傷痕。記者巫鴻瑋／攝影
小林紀念公園牆上刻有罹難的小林村民姓名。記者巫鴻瑋／攝影
小林紀念公園牆上刻有罹難的小林村民姓名。記者巫鴻瑋／攝影
遷村高雄杉林的小林村民自力重建起「日光小林社區」，如今仍有不少居民守護傳承小林傳統文化。記者巫鴻瑋／攝影
遷村高雄杉林的小林村民自力重建起「日光小林社區」，如今仍有不少居民守護傳承小林傳統文化。記者巫鴻瑋／攝影
位於小林紀念公園裡的小林公祠，每年幸存的小林村民仍會回到這祭拜想念逝去的家人。記者巫鴻瑋／攝影
位於小林紀念公園裡的小林公祠，每年幸存的小林村民仍會回到這祭拜想念逝去的家人。記者巫鴻瑋／攝影

災後 小林村 受災戶 丹娜絲颱風

延伸閱讀

颱風重創台南 美國大洛杉磯台灣會館捐款10萬美元賑災

嘉縣6鄉因雨停班多日 風災臨工登記延長至8/15

丹娜絲災後復原條例交協商 國民黨團：盼政院把心思投入重建

丹娜絲、豪雨重創中南部 立院12日邀卓榮泰災後復原專案報告

相關新聞

獨／高雄美濃農地再現盜採砂石變人工湖 居民氣罵「大峽谷翻版」

高雄美濃吉洋農地早年盜採砂石歪風盛行，多處大峽谷坑洞花費數年時間才填平。吉洋又出現近1公頃農地採取砂石，農地遺留20公尺...

金門首份創造力教育調查出爐 九成家長盼零歲扎根

由胡璉文化藝術基金會主辦的「金門創造力發展調查報告」成果發表會，昨日在塔后胡璉學堂舉行，這是首次公開金門有史以來規模最大...

影／走過莫拉克傷痛16年 小林村民為丹娜絲受災戶流淚

莫拉克風災已屆滿16周年，如今小林村民已在高雄3處社區重建家園，16年來小林村民用堅強勇敢面對失去家的痛，看見今年丹娜絲...

蘭嶼堆滿惡臭垃圾山 莊瑞雄、陳瑩籲環境部加速倉儲設施推動

蘭嶼因自然環境條件嚴峻，垃圾清運處理困難，光是2024年，蘭嶼垃圾轉運量達1006公噸，收運量959公噸，仍有暫置量76...

影／防空避難所緊鄰加油站？ 外國人指地點不合理

高雄市議員張博洋今天踢爆，高市防空避難點的設置竟包括瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，他指出政府網站錯誤百出，這樣的避難...

即時短評／外國人揭防空避難措施選址草率 全民避難變笑話？

高市防空避難點設置竟出現瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，讓民眾陷入「躲比不躲還危險」的處境，更荒謬的是，發現漏洞百出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。