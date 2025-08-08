高雄加盟創業展登場 預估增5500個就業機會

「2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」今天起一連4天在高雄展覽館登場，規模超過300個攤位。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，預估增加5500個就業機會，創造逾16.5億元商機。

吳永強致詞指出，高雄加盟展從過去連年虧損，到近幾年規模不斷擴大，顯示南台灣具有創業潛力。協會將協助年輕人創業，並帶領台灣品牌往國際化發展。此次展覽預估可促成1100家新店開幕，有助於升級高雄創業生態系。

吳永強表示，面對全球關稅與外貿市場的不確定性，越來越多創業者轉向內需市場，這也造就高雄展規模再度擴大。展出攤位包括連鎖餐飲、手搖飲料、零售通路、設備器材、經銷代理、智能服務與創新科技等。

吳永強提及，今年展覽首度引進AI虛擬實境，打造3D數位展場體驗，民眾只需一組連結，即可跨裝置進入虛擬展區。會中也展示多家受益於「產業數位人才躍升補助計畫」的連鎖品牌成果，包括晨間廚房、鮮茶道、麥味登、拉亞漢堡、麻辣天后等。

因應缺工，不少廠商推出智慧販賣機，將有人店結合AI機器，讓廠商能在減少人力狀況，增加更多營收；包括早午餐、洗衣、手搖飲等業者都有相關運用。

高雄市青年局長林楷軒表示，加盟展能夠帶動大量的創業與就業機會。青年局全力支持青年創業，市政府提供各種青創補助；今年上半年，高雄市整體失業率僅3.2%，未來將持續協助青年創業發光發熱。

此次加盟展也與農業部合作，集結8家上游酪農與乳品加工業者，以及15家品牌、通路與產品開發端，透過媒合會實際交流，推動鮮乳副產品開發、永續治理模式。

農業部畜牧司長李宜謙指出，衛福部明年起規定飲料業者必須清楚標示乳製品原料，並希望台灣品牌都能以國產鮮乳為主。2026年也會結合連鎖加盟世界年會在台舉辦的機會，把台灣最好最棒的農產品推薦給全世界。