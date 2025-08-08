快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

高雄加盟創業展登場 預估增5500個就業機會

中央社／ 高雄8日電
「2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」8日起一連4天在高雄展覽館登場，此次有超過300個攤位參展；預估增加5500個就業機會，創造逾新台幣16.5億元商機。圖／中央社
「2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」8日起一連4天在高雄展覽館登場，此次有超過300個攤位參展；預估增加5500個就業機會，創造逾新台幣16.5億元商機。圖／中央社

「2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」今天起一連4天在高雄展覽館登場，規模超過300個攤位。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，預估增加5500個就業機會，創造逾16.5億元商機。

吳永強致詞指出，高雄加盟展從過去連年虧損，到近幾年規模不斷擴大，顯示南台灣具有創業潛力。協會將協助年輕人創業，並帶領台灣品牌往國際化發展。此次展覽預估可促成1100家新店開幕，有助於升級高雄創業生態系。

吳永強表示，面對全球關稅與外貿市場的不確定性，越來越多創業者轉向內需市場，這也造就高雄展規模再度擴大。展出攤位包括連鎖餐飲、手搖飲料、零售通路、設備器材、經銷代理、智能服務與創新科技等。

吳永強提及，今年展覽首度引進AI虛擬實境，打造3D數位展場體驗，民眾只需一組連結，即可跨裝置進入虛擬展區。會中也展示多家受益於「產業數位人才躍升補助計畫」的連鎖品牌成果，包括晨間廚房、鮮茶道、麥味登、拉亞漢堡、麻辣天后等。

因應缺工，不少廠商推出智慧販賣機，將有人店結合AI機器，讓廠商能在減少人力狀況，增加更多營收；包括早午餐、洗衣、手搖飲等業者都有相關運用。

高雄市青年局長林楷軒表示，加盟展能夠帶動大量的創業與就業機會。青年局全力支持青年創業，市政府提供各種青創補助；今年上半年，高雄市整體失業率僅3.2%，未來將持續協助青年創業發光發熱。

此次加盟展也與農業部合作，集結8家上游酪農與乳品加工業者，以及15家品牌、通路與產品開發端，透過媒合會實際交流，推動鮮乳副產品開發、永續治理模式。

農業部畜牧司長李宜謙指出，衛福部明年起規定飲料業者必須清楚標示乳製品原料，並希望台灣品牌都能以國產鮮乳為主。2026年也會結合連鎖加盟世界年會在台舉辦的機會，把台灣最好最棒的農產品推薦給全世界。

「2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」8日起一連4天在高雄展覽館登場，此次有超過300個攤位參展。今年展覽首度引進AI虛擬實境，打造3D數位展場體驗。圖／中央社
「2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」8日起一連4天在高雄展覽館登場，此次有超過300個攤位參展。今年展覽首度引進AI虛擬實境，打造3D數位展場體驗。圖／中央社

創業 青年 高雄市 手搖飲料

延伸閱讀

澎湖男嬰呼吸暫停送高雄搶救　治療觀察中

獨／高雄美濃農地再現盜採砂石變人工湖 居民氣罵「大峽谷翻版」

林岱樺宣示參選高雄市長到底 柯志恩肯定她「基層實力堅強」

高雄「灑椒火鍋」推午間限定「588元和牛吃到飽」！還有父親節套餐再送整份龍蝦與10隻白蝦

相關新聞

獨／高雄美濃農地再現盜採砂石變人工湖 居民氣罵「大峽谷翻版」

高雄美濃吉洋農地早年盜採砂石歪風盛行，多處大峽谷坑洞花費數年時間才填平。吉洋又出現近1公頃農地採取砂石，農地遺留20公尺...

金門首份創造力教育調查出爐 九成家長盼零歲扎根

由胡璉文化藝術基金會主辦的「金門創造力發展調查報告」成果發表會，昨日在塔后胡璉學堂舉行，這是首次公開金門有史以來規模最大...

影／走過莫拉克傷痛16年 小林村民為丹娜絲受災戶流淚

莫拉克風災已屆滿16周年，如今小林村民已在高雄3處社區重建家園，16年來小林村民用堅強勇敢面對失去家的痛，看見今年丹娜絲...

蘭嶼堆滿惡臭垃圾山 莊瑞雄、陳瑩籲環境部加速倉儲設施推動

蘭嶼因自然環境條件嚴峻，垃圾清運處理困難，光是2024年，蘭嶼垃圾轉運量達1006公噸，收運量959公噸，仍有暫置量76...

影／防空避難所緊鄰加油站？ 外國人指地點不合理

高雄市議員張博洋今天踢爆，高市防空避難點的設置竟包括瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，他指出政府網站錯誤百出，這樣的避難...

即時短評／外國人揭防空避難措施選址草率 全民避難變笑話？

高市防空避難點設置竟出現瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，讓民眾陷入「躲比不躲還危險」的處境，更荒謬的是，發現漏洞百出的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。