獨／高雄美濃農地再現盜採砂石變人工湖 居民氣罵「大峽谷翻版」

高雄美濃吉洋農地早年盜採砂石歪風盛行，多處大峽谷坑洞花費數年時間才填平。吉洋又出現近1公頃農地採取砂石，農地遺留20公尺深巨大「人工湖」，不僅導致道路崩塌無法通行，路面坑洞也造成里民摔車受傷，今早居民群聚抗議業者太可惡。市府經發局表示，已開罰業者300萬元並移送法辦，將嚴格監督業者依法回填坑洞。

高雄美濃吉洋與屏東里港農地緊鄰荖濃溪，農地富含礫石成砂石盜採集團覬覦對象，曾遺留多處深達數十公尺的大峽谷坑洞，被不肖業者回填不明廢棄物。

信國、精功社區居民曾組砂石巡守隊守護家園，數月前原先聲稱要蓋停車場的農地開挖大量土石外運，急向立委柯志恩陳情，今早議員林義迪邀市府相關單位辦會勘。居民抱怨，巨大坑洞導致農路崩塌無法通行，砂石車出入頻繁，居住品質惡劣。

吉洋里長曾順昌等人氣憤說，早年遺留的大峽谷坑洞好不容易填平，平靜沒幾年又有人來挖農地砂石，採砂後遺留巨大坑洞約達5、6層樓高，因重車不斷輾壓農路產生多處坑洞，上月連日豪雨有一名女子騎車跌倒受傷。此外，居民很擔心地主「跑路」，跟以前大峽谷一樣，把坑洞丟著不管，難題留給政府處理。

經發局人員說明，地主未經許可採取農地土石，依據土石採取法及區域計畫法送辦，共裁罰300萬元，6月3日已將地主移送法辦，目前正進行農地坑洞回填作業。環保局說，有監督業者的土方來源，尚未查獲不法。