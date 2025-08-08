快訊

路徑變數大！楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署曝「1走法」恐發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄美濃農地再現盜採砂石變人工湖 居民氣罵「大峽谷翻版」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄美濃吉洋段一處農地採取土石遺留巨大坑洞，居民擔心地主「跑路」，跟以前大峽谷一樣，把坑洞丟著不管，難題留給政府處理。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃吉洋段一處農地採取土石遺留巨大坑洞，居民擔心地主「跑路」，跟以前大峽谷一樣，把坑洞丟著不管，難題留給政府處理。記者徐白櫻／攝影

高雄美濃吉洋農地早年盜採砂石歪風盛行，多處大峽谷坑洞花費數年時間才填平。吉洋又出現近1公頃農地採取砂石，農地遺留20公尺深巨大「人工湖」，不僅導致道路崩塌無法通行，路面坑洞也造成里民摔車受傷，今早居民群聚抗議業者太可惡。市府經發局表示，已開罰業者300萬元並移送法辦，將嚴格監督業者依法回填坑洞。

高雄美濃吉洋與屏東里港農地緊鄰荖濃溪，農地富含礫石成砂石盜採集團覬覦對象，曾遺留多處深達數十公尺的大峽谷坑洞，被不肖業者回填不明廢棄物。

信國、精功社區居民曾組砂石巡守隊守護家園，數月前原先聲稱要蓋停車場的農地開挖大量土石外運，急向立委柯志恩陳情，今早議員林義迪邀市府相關單位辦會勘。居民抱怨，巨大坑洞導致農路崩塌無法通行，砂石車出入頻繁，居住品質惡劣。

吉洋里長曾順昌等人氣憤說，早年遺留的大峽谷坑洞好不容易填平，平靜沒幾年又有人來挖農地砂石，採砂後遺留巨大坑洞約達5、6層樓高，因重車不斷輾壓農路產生多處坑洞，上月連日豪雨有一名女子騎車跌倒受傷。此外，居民很擔心地主「跑路」，跟以前大峽谷一樣，把坑洞丟著不管，難題留給政府處理。

經發局人員說明，地主未經許可採取農地土石，依據土石採取法及區域計畫法送辦，共裁罰300萬元，6月3日已將地主移送法辦，目前正進行農地坑洞回填作業。環保局說，有監督業者的土方來源，尚未查獲不法。

警方表示，年初至今共查報59件違規，道路也有設置禁止35噸以上大車通行告示。美濃公所說，將要求業者限期整平路面，保障民眾通行安全。

高雄美濃吉洋段一處農地違法採取土石，砂石車出入頻繁導致路面多處坑洞，一名機車女騎士上月跌倒受傷。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃吉洋段一處農地違法採取土石，砂石車出入頻繁導致路面多處坑洞，一名機車女騎士上月跌倒受傷。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃吉洋段一處農地違法採取土石外運，採砂後遺留的坑洞導致路面坍塌，圍籬已掉落水面，路況十分危險。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃吉洋段一處農地違法採取土石外運，採砂後遺留的坑洞導致路面坍塌，圍籬已掉落水面，路況十分危險。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃吉洋段一處農地違法採取土石外運，居民目測深度約20公尺，採砂後遺留的坑洞導致路面坍塌，圍籬也掉落水面，路況十分危險。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃吉洋段一處農地違法採取土石外運，居民目測深度約20公尺，採砂後遺留的坑洞導致路面坍塌，圍籬也掉落水面，路況十分危險。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃吉洋段一處農地違法採取土石遺留巨大坑洞，議員林義迪今早辦會勘，地方居民聞訊前來表達不滿。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃吉洋段一處農地違法採取土石遺留巨大坑洞，議員林義迪今早辦會勘，地方居民聞訊前來表達不滿。記者徐白櫻／攝影

農地 砂石 美濃 環保局

延伸閱讀

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

林岱樺宣示參選高雄市長到底 柯志恩肯定她「基層實力堅強」

高雄「灑椒火鍋」推午間限定「588元和牛吃到飽」！還有父親節套餐再送整份龍蝦與10隻白蝦

影／撞擊畫面曝！高雄特斯拉闖紅燈撞現代休旅車 波及3機車釀6傷

相關新聞

獨／高雄美濃農地再現盜採砂石變人工湖 居民氣罵「大峽谷翻版」

高雄美濃吉洋農地早年盜採砂石歪風盛行，多處大峽谷坑洞花費數年時間才填平。吉洋又出現近1公頃農地採取砂石，農地遺留20公尺...

涉詐領助理費案 前金門縣議員陳滄江遭判9年今喊冤上訴

前民進黨金門縣議員陳滄江，被控任內以人頭帳戶掛名助理，將議會公費助理費轉入他人帳戶，再由兒子管領使用，金門地方法院昨日依...

蘭嶼堆滿惡臭垃圾山 莊瑞雄、陳瑩籲環境部加速倉儲設施推動

蘭嶼因自然環境條件嚴峻，垃圾清運處理困難，光是2024年，蘭嶼垃圾轉運量達1006公噸，收運量959公噸，仍有暫置量76...

影／防空避難所緊鄰加油站？ 外國人指地點不合理

高雄市議員張博洋今天踢爆，高市防空避難點的設置竟包括瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，他指出政府網站錯誤百出，這樣的避難...

即時短評／外國人揭防空避難措施選址草率 全民避難變笑話？

高市防空避難點設置竟出現瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，讓民眾陷入「躲比不躲還危險」的處境，更荒謬的是，發現漏洞百出的...

影／莫拉克16周年之際 日光小林社區首座低碳農場動土

位於高雄市杉林區的日光小林社區，是由莫拉克風災小林村倖存受災戶合力重建的社區，今年災後16周年，社區終於合力在公私部門合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。