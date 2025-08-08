快訊

陳其邁表揚模範父親 最高齡96歲仍成地方家庭典範

中央社／ 高雄8日電

高雄市長陳其邁今天出席父親節活動表揚26名模範父親，其中最高齡96歲的曾坤泉白手起家，且長期投入地方建設與社會公益，成為地方與家庭的雙重典範。

高雄市政府上午在高雄市文化中心至善廳舉行114年父親節暨第50屆模範父親表揚活動，陳其邁出席典禮頒贈「良父楷模」賀匾給今年獲選的26名模範父親，感謝他們為家庭、社會默默付出，以身作則，成為子女與社會的典範。

陳其邁致詞時表示，父親角色非常辛苦，不僅要承擔家庭經濟責任，也要在家庭中扮演照顧者角色，尤其在現代社會中，父母皆需工作，父親與母親角色時常重疊，照顧孩子責任也更加多元。

陳其邁分享，曾在母親節表揚活動中看見男性獲獎者，因其父兼母職，扮演母親角色十分稱職，令人印象深刻。未來父親節表揚活動也可能出現女性獲獎者，這正是平權社會的展現。他強調，市府將持續從法規面檢討，協助父母在工作與家庭間取得平衡，減輕育兒負擔，讓父親能有更多時間陪伴孩子成長。

市府表示，今年表揚的26名模範父親，其中最高齡96歲的曾坤泉，白手起家創業成功，並扶持兄弟姊妹改善經濟穩定就業，用一生實踐「誠信做人，踏實做事」的信念，且長期投入地方建設與社會公益，成為地方與家庭的雙重典範。

70歲的林進興，退休後全心照顧高齡95歲的母親與身體不適妻子，撫養自己的子女外，還收養鄰居身心障礙夫妻孩子，不只為自己的家庭付出，還為他人扮演起父親的角色。

70歲的姚水福，歷經八八風災親人罹難，「化悲痛為力量」將悲傷轉化成服務社區力量，積極協助重建災後社區，並推動原鄉文化，在兒女心中是心存大愛的慈父。

這屆最年輕的爸爸是58歲的羅勝豐，細心照顧心智障礙的孩子，推動特教與身障關懷，守護許多家庭，展現父親的堅毅、慈愛與責任，將愛延伸至社會各角落。

陳其邁 父親節

