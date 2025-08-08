快訊

蘭嶼堆滿惡臭垃圾山 莊瑞雄、陳瑩籲環境部加速倉儲設施推動

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄、陳瑩昨與環境部赴蘭嶼，就垃圾倉儲地目問題達成初步共識，縣府盡速完成地目變更的行政作業，莊盼能系統性強化離島環境治理能量。圖／莊瑞雄辦公室提供
蘭嶼因自然環境條件嚴峻，垃圾清運處理困難，光是2024年，蘭嶼垃圾轉運量達1006公噸，收運量959公噸，仍有暫置量761公噸未能即時清除。民進黨立委莊瑞雄、陳瑩昨與環境部赴蘭嶼，就垃圾倉儲地目問題達成初步共識，縣府盡速完成地目變更的行政作業，莊盼能系統性強化離島環境治理能量。

為解決蘭嶼長期以來垃圾處理難題，立法院社福及衛環委員會昨赴蘭嶼，實地會勘當地垃圾掩埋場與資源回收暫置空間，莊瑞雄、陳瑩偕同立委王正旭、林月琴、環境部環管署長顏旭明、蘭嶼鄉長吳清美與紅頭村長周明善一起解決垃圾外運困難、倉儲設施延宕等關鍵問題。

莊瑞雄指出，蘭嶼唯一掩埋場早已出現垃圾超量堆置情形，不僅垃圾堆如小山、自燃惡臭成常態，部分區域更出現自燃與異味外逸現象。

莊瑞雄分析，蘭嶼地處偏遠、天候多變，導致垃圾清運處理遠較本島困難。以2024年為例，蘭嶼垃圾轉運量達1006公噸，收運量959公噸，仍有暫置量761公噸未能即時清除；截至今年，垃圾轉運量已達1000公噸，堆置壓力持續攀升，更須面對颱風損毀機具、冬季東北季風導致船班中斷，及高昂的轉運與維修成本等三大挑戰。

經協商後，環境部與地方代表就垃圾倉儲地目問題達成初步共識，縣府將盡速完成地目變更的行政作業，莊瑞雄也要求環境部，考量蘭嶼特殊地理與強勁海風，共同與台東縣政府合作，強化建築抗海風侵蝕能力。

莊瑞雄也提兩項具體政策建議方向，包括提升政策透明，環境部應主動公開倉儲設施設計草圖、技術規格、用地需求與環評進度，並辦理至少兩場在地說明會；中短期推動垃圾清運替代方案，會同台東縣政府與航運單位，調度非東北季風期間之專責垃圾清運航班，同時評估設置臨時中繼站設施，以舒緩掩埋場壓力。

陳瑩表示，蘭嶼每日垃圾產出約2公噸，年累積約730公噸，但掩埋場內已堆置逾千公噸垃圾，隨著觀光旺季即到，垃圾量恐將倍增。今年度優先清運300多公噸裸露垃圾，導致配額提前在7月即用罄，台東縣環保局目前正辦理追加經費並擴充清運能量。

陳瑩指出，由於目前倉儲用地屬農牧用地，須由台東縣政府變更使用類別後才能提出興建計畫。對此，顏旭明表示，考量蘭嶼特殊地理與強勁海風，建議規畫具抗海風侵蝕能力的堅固建築，並強調環境部將全力支持縣府興建計畫。

為解決蘭嶼長期以來垃圾處理難題，立法院社福及衛環委員會昨赴蘭嶼，實地會勘當地垃圾掩埋場與資源回收暫置空間。圖／陳瑩辦公室提供
陳瑩表示，蘭嶼每日垃圾產出約2公噸，年累積約730公噸，但掩埋場內已堆置逾千公噸垃圾，隨著觀光旺季即到，垃圾量恐將倍增。圖／陳瑩辦公室提供
蘭嶼堆滿惡臭垃圾山 莊瑞雄、陳瑩籲環境部加速倉儲設施推動

