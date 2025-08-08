快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／防空避難所緊鄰加油站？ 外國人指地點不合理

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
一名旅居台灣的法國人丹米契指出防空避難所緊臨加油站十分荒繆。記者劉學聖／攝影
一名旅居台灣的法國人丹米契指出防空避難所緊臨加油站十分荒繆。記者劉學聖／攝影

高雄市議員張博洋今天踢爆，高市防空避難點的設置竟包括瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，他指出政府網站錯誤百出，這樣的避難資訊不僅無法保護市民安全，空襲發生時還可能民眾引向比危險更危險的地方，而發現相關錯誤的是一名定居台灣的法國人，實在荒謬。

張博洋表示，這起事件源於定居高雄的法國人丹米契陳情，丹米契因關注中國威脅，竟發現政府公布的防空避難專區地圖錯誤百出。包括在相關網站點入A大樓避難點，竟出現為B大樓，點B大樓則出現C大樓，而大樓之間的避難點相距1、2公里，中間審核環節鬆散，而且還有防空避難所旁邊就是加油站，十分不合理，正當媒體採訪當時一旁市府官員發現不對，也立即將標示拆除。

張博洋表示，7月中剛結束的城市韌性演習，竟是在錯誤資訊中進行，政府講抗中保台，應從最基本的防空避難點設置到民防系統布建，讓民眾看到抗中保台是玩真的，不是選舉講講而已，結果發現，避難點錯誤百出，地方機關執行時沒發現錯誤，這不是很荒謬？且攸關國安的防災準備不是台灣人先發現，而是外國人提醒，到底誰在面對台海危機？

高市工務局表示，後續將會盤點及勘查，強化本市防空避難安全性。

一名旅居台灣的法國人指出防空避難所緊臨加油站十分荒繆。記者劉學聖／攝影
一名旅居台灣的法國人指出防空避難所緊臨加油站十分荒繆。記者劉學聖／攝影
一名旅居台灣的法國人指出防空避難所緊臨加油站十分荒繆。記者劉學聖／攝影
一名旅居台灣的法國人指出防空避難所緊臨加油站十分荒繆。記者劉學聖／攝影
高雄市議員張博洋認為政府應該重新檢視防空避難場所。記者劉學聖／攝影
高雄市議員張博洋認為政府應該重新檢視防空避難場所。記者劉學聖／攝影

國安 演習 加油站 張博洋 抗中保台

延伸閱讀

即時短評／外國人揭防空避難措施選址草率 全民避難變笑話？

高雄防空避難所位於瓦斯行、緊鄰加油站 議員批「躲比不躲還危險」

德國再向烏交付兩套愛國者防空系統 德國防部長揭先決條件

向俄洩密還寫攻略！烏克蘭飛官出賣F-16戰機位置 教俄軍如何繞過防空系統

相關新聞

獨／高雄美濃農地再現盜採砂石變人工湖 居民氣罵「大峽谷翻版」

高雄美濃吉洋農地早年盜採砂石歪風盛行，多處大峽谷坑洞花費數年時間才填平。吉洋又出現近1公頃農地採取砂石，農地遺留20公尺...

蘭嶼堆滿惡臭垃圾山 莊瑞雄、陳瑩籲環境部加速倉儲設施推動

蘭嶼因自然環境條件嚴峻，垃圾清運處理困難，光是2024年，蘭嶼垃圾轉運量達1006公噸，收運量959公噸，仍有暫置量76...

影／防空避難所緊鄰加油站？ 外國人指地點不合理

高雄市議員張博洋今天踢爆，高市防空避難點的設置竟包括瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，他指出政府網站錯誤百出，這樣的避難...

即時短評／外國人揭防空避難措施選址草率 全民避難變笑話？

高市防空避難點設置竟出現瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，讓民眾陷入「躲比不躲還危險」的處境，更荒謬的是，發現漏洞百出的...

影／莫拉克16周年之際 日光小林社區首座低碳農場動土

位於高雄市杉林區的日光小林社區，是由莫拉克風災小林村倖存受災戶合力重建的社區，今年災後16周年，社區終於合力在公私部門合...

影／千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全看到 公所強制清除女屋主喊告

屏東東港一棟超過千萬元的透天厝，因女屋主長期在門口堆放垃圾淪為資源回收場，嚴重影響環境，連Google街景圖都看得到。雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。