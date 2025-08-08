影／防空避難所緊鄰加油站？ 外國人指地點不合理

高雄市議員張博洋今天踢爆，高市防空避難點的設置竟包括瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，他指出政府網站錯誤百出，這樣的避難資訊不僅無法保護市民安全，空襲發生時還可能民眾引向比危險更危險的地方，而發現相關錯誤的是一名定居台灣的法國人，實在荒謬。

張博洋表示，這起事件源於定居高雄的法國人丹米契陳情，丹米契因關注中國威脅，竟發現政府公布的防空避難專區地圖錯誤百出。包括在相關網站點入A大樓避難點，竟出現為B大樓，點B大樓則出現C大樓，而大樓之間的避難點相距1、2公里，中間審核環節鬆散，而且還有防空避難所旁邊就是加油站，十分不合理，正當媒體採訪當時一旁市府官員發現不對，也立即將標示拆除。

張博洋表示，7月中剛結束的城市韌性演習，竟是在錯誤資訊中進行，政府講抗中保台，應從最基本的防空避難點設置到民防系統布建，讓民眾看到抗中保台是玩真的，不是選舉講講而已，結果發現，避難點錯誤百出，地方機關執行時沒發現錯誤，這不是很荒謬？且攸關國安的防災準備不是台灣人先發現，而是外國人提醒，到底誰在面對台海危機？