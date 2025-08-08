即時短評／外國人揭防空避難措施選址草率 全民避難變笑話？

高市防空避難點設置竟出現瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，讓民眾陷入「躲比不躲還危險」的處境，更荒謬的是，發現漏洞百出的地點還是一名法國人，意外揭露為了城鎮韌性推行的「防空避難措施」的選址草率，執行單位只會「依樣畫葫蘆」，讓全民避難變全民笑話。

內政部日前指出，奉國家安全會議決議指示為推動防空避難設施稽查整合作業，自7月1日起，建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報，提升並完善建築物附建防空避難設備的使用安全，並配合警政單位避難演練，提升民眾應對危機的能力。

今天高雄市就被民代踢爆高市防空避難點的設置竟包括瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，且政府網站錯誤百出，這樣的避難資訊不僅無法保護市民安全，戰時還可能將民眾引向比危險更危險的地方，不躲比躲還安全。

更離譜的是，錯誤的避難措施，不是篩選選址初期就被挑錯，也非警方張貼避難貼紙發現有誤向上反映，而是一名旅居高雄的法國人發覺「怎會挑這樣場所讓民眾避難」，實在荒謬至極。

有關防空避難設施「設置標準及核定」由工務局核准，警察局則負責防空避難設施疏導標示。民代今天踢爆後，市府相關單位竟互踢皮球。

數日前，高雄市因連日暴雨分隔島長香菇，警方才被外界猛酸「警察變菇農，不務正業」，「香菇難受」還在創傷期，又因防空避難措施地點有誤，疑被工務單位背後放冷箭。

防空避難措施出現離譜的錯誤地點，顯示「紙上作業」或抄襲早年地籍資料敷衍了事；而前往張貼標誌的警方因無建議權，消極的「依樣畫葫蘆」，鬧出宣傳全民避難變全民笑話，市長陳其邁面對媒體詢問，尷尬對外致歉會全面檢討；但稽核到底出了什麼問題，工務局應對外釋疑。