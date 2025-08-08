快訊

千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全曝光 公所強制清除女屋主怒喊告

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

影／莫拉克16周年之際 日光小林社區首座低碳農場動土

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
日光小林社區大滿舞團用大武壠族的傳統文化感謝16年來各界對小林的關懷，要告訴大家小林已逐漸走出傷痛。記者巫鴻瑋／攝影
日光小林社區大滿舞團用大武壠族的傳統文化感謝16年來各界對小林的關懷，要告訴大家小林已逐漸走出傷痛。記者巫鴻瑋／攝影

位於高雄市杉林區的日光小林社區，是由莫拉克風災小林村倖存受災戶合力重建的社區，今年災後16周年，社區終於合力在公私部門合作下，動土興建首座低碳農場作為智慧農業示範據點，希望藉由小林村重生的故事，讓社會看見小林的韌性與生命力。

協助開辦低碳農場的蓋婭智壤科技執行長林盈表示，他們將智慧農業的概念導入農場經營，用AI、物聯網技術協助居民種植小林在地特色農產品，例如雞腳刺、芋頭等經濟作物，希望藉由振興農業，讓日光小林社區能夠有穩定的收入來源，未來也會與企業合作採購農產品，讓全台民眾都能吃到小林出產的農產品，更期望這種模式能夠複製，讓更多曾受天災影響的民眾，能夠走出災後傷痛、自力更生。

日光小林社區是在2009年莫拉克風災後，於2011年重建入住，不過因災後倖存村民四散，即便入住永久屋，但因缺乏經濟來源，大多數年輕的小林人仍只能外出工作，使得小林人口漸少，留在日光小林社區的居民也因失去原有耕地，只能四處租地農地維生。

日光小林低碳農場在今年終於由社區主動租下鄰近台糖的1甲7分農地，作為重建後首度擁有的農耕基地，這座農場不只為社區自給自足、減少食物運輸與碳排，也結合環境教育、文化導覽與農事體驗，帶動農村旅遊與在地經濟，期盼走出屬於台灣社區的新農業模式。

農場整體規畫歷時近2年，由社區居民合力主導，導入蓋婭智壤科技的仿生地下灌溉技術與韌性農業方案，並獲農業部水保署台南分署、高雄市農業局與文化局等單位支持，共同為台灣農村氣候轉型開出一條新路。

馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞也出席動土，崔瑞霞指出，菲律賓也是天災頻發的國家，一年有20場颱風侵襲，期望日光小林低碳農場的經驗，能夠作為未來菲律賓學習的對象，成為農業人才培訓基地。

小林村如今種植多項農產品，如雞腳刺、檸檬、薑黃等作物，成為居民重要經濟收入。記者巫鴻瑋／攝影
小林村如今種植多項農產品，如雞腳刺、檸檬、薑黃等作物，成為居民重要經濟收入。記者巫鴻瑋／攝影
日光小林社區用大武壠族的傳統大鼓陣，祈願低碳農場動土順利。記者巫鴻瑋／攝影
日光小林社區用大武壠族的傳統大鼓陣，祈願低碳農場動土順利。記者巫鴻瑋／攝影
莫拉克災後重生的日光小林社區將在社區旁開闢低碳農場，期待民眾看見小林充滿韌性的生命力。記者巫鴻瑋／攝影
莫拉克災後重生的日光小林社區將在社區旁開闢低碳農場，期待民眾看見小林充滿韌性的生命力。記者巫鴻瑋／攝影
小林村如今種植多項農產品，如雞腳刺、檸檬、薑黃等作物，成為居民重要經濟收入。記者巫鴻瑋／攝影
小林村如今種植多項農產品，如雞腳刺、檸檬、薑黃等作物，成為居民重要經濟收入。記者巫鴻瑋／攝影
莫拉克災後重生的日光小林社區將在社區旁開闢低碳農場，期待民眾看見小林充滿韌性的生命力。記者巫鴻瑋／攝影
莫拉克災後重生的日光小林社區將在社區旁開闢低碳農場，期待民眾看見小林充滿韌性的生命力。記者巫鴻瑋／攝影
日光小林特色香腸「黃金香腸」使用在地薑黃粉製作。記者巫鴻瑋／攝影
日光小林特色香腸「黃金香腸」使用在地薑黃粉製作。記者巫鴻瑋／攝影
莫拉克災後重生的日光小林社區如今有百戶居民，仍守護在楠梓仙溪谷的土地，傳承大武壠族的文化。記者巫鴻瑋／攝影
莫拉克災後重生的日光小林社區如今有百戶居民，仍守護在楠梓仙溪谷的土地，傳承大武壠族的文化。記者巫鴻瑋／攝影
莫拉克災後重生的日光小林社區將在社區旁開闢低碳農場，期待民眾看見小林充滿韌性的生命力。記者巫鴻瑋／攝影
莫拉克災後重生的日光小林社區將在社區旁開闢低碳農場，期待民眾看見小林充滿韌性的生命力。記者巫鴻瑋／攝影

災後 小林村

延伸閱讀

桃園15寺廟、5社區響應低碳中元祭祀 估減碳4.5萬公斤

桃園推宗教節慶環保認證 中元普渡也能低碳減排

西南氣流8天創多項氣象紀錄 嘉義氣象站統計最高雨量前3名

28年首見！氣象署指西南氣流3大特色 累積雨量直逼莫拉克

相關新聞

影／千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全看到 公所強制清除女屋主喊告

屏東東港一棟超過千萬元的透天厝，因女屋主長期在門口堆放垃圾淪為資源回收場，嚴重影響環境，連Google街景圖都看得到。雖...

避難點荒謬看不到？ 一位法國人戳破台灣韌性城市怪象

高雄市議員張博洋今天踢爆，高市防空避難點的設置竟包括瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，且政府網站錯誤百出，這樣的避難資訊...

影／防空避難所搞烏龍 瓦斯行、加油站入列 陳其邁道歉承諾檢討

兩岸關係緊繃，高雄市防空避難點今被揪出實際位置出現離譜錯誤，包括瓦斯行、加油站、未完工大樓入列，遭質疑「等同7月城鎮韌性...

即時短評／外國人揭防空避難措施選址草率 全民避難變笑話？

高市防空避難點設置竟出現瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，讓民眾陷入「躲比不躲還危險」的處境，更荒謬的是，發現漏洞百出的...

影／莫拉克16周年之際 日光小林社區首座低碳農場動土

位於高雄市杉林區的日光小林社區，是由莫拉克風災小林村倖存受災戶合力重建的社區，今年災後16周年，社區終於合力在公私部門合...

金門縣補助古蹟修復31處僅4處開放 遭審計點名未活化

金門古蹟與歷史建築數量在全國名列前茅。文化部國家文化資產網資料顯示，截至今年4月，金門縣共有149處私有古厝、洋樓等宅第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。