影／莫拉克16周年之際 日光小林社區首座低碳農場動土

位於高雄市杉林區的日光小林社區，是由莫拉克風災小林村倖存受災戶合力重建的社區，今年災後16周年，社區終於合力在公私部門合作下，動土興建首座低碳農場作為智慧農業示範據點，希望藉由小林村重生的故事，讓社會看見小林的韌性與生命力。

協助開辦低碳農場的蓋婭智壤科技執行長林盈表示，他們將智慧農業的概念導入農場經營，用AI、物聯網技術協助居民種植小林在地特色農產品，例如雞腳刺、芋頭等經濟作物，希望藉由振興農業，讓日光小林社區能夠有穩定的收入來源，未來也會與企業合作採購農產品，讓全台民眾都能吃到小林出產的農產品，更期望這種模式能夠複製，讓更多曾受天災影響的民眾，能夠走出災後傷痛、自力更生。

日光小林社區是在2009年莫拉克風災後，於2011年重建入住，不過因災後倖存村民四散，即便入住永久屋，但因缺乏經濟來源，大多數年輕的小林人仍只能外出工作，使得小林人口漸少，留在日光小林社區的居民也因失去原有耕地，只能四處租地農地維生。

日光小林低碳農場在今年終於由社區主動租下鄰近台糖的1甲7分農地，作為重建後首度擁有的農耕基地，這座農場不只為社區自給自足、減少食物運輸與碳排，也結合環境教育、文化導覽與農事體驗，帶動農村旅遊與在地經濟，期盼走出屬於台灣社區的新農業模式。

農場整體規畫歷時近2年，由社區居民合力主導，導入蓋婭智壤科技的仿生地下灌溉技術與韌性農業方案，並獲農業部水保署台南分署、高雄市農業局與文化局等單位支持，共同為台灣農村氣候轉型開出一條新路。