影／千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全看到 公所強制清除女屋主喊告

屏東東港一棟超過千萬元的透天厝，因女屋主長期在門口堆放垃圾淪為資源回收場，嚴重影響環境，連Google街景圖都看得到。雖然環保局3年來已開罰20次，但婦人依然故我，昨日上午鎮公所、清潔隊前往強制清理，婦人返家後氣到喊告。

透天厝所在地為東港的重劃區，一棟要價都破千萬元。據了解，房子是婦人的兒子7、8年前貸款購入。婦人有撿拾堆積物品的習慣，便將這些東西都堆放在門口成為一座垃圾山，甚至後來還買了一輛二手貨車來堆貨，誇張景象連在Google街景圖上也看得到。

大量回收物孳生蟲蠅、惡臭造成環境汙染， 附近的鄰居不堪其擾，尤其是隔壁房子經營民宿，業者表示因為這些回收物生意大受影響，很多遊客一看到Google街景上的畫面就不訂了或直接退房。

雖然環保局3年來開罰20次，但婦人罰不怕繼續堆積。昨天東港鎮公所清潔隊員工前往清除，鎮長黃禎祥說，前陣子連續好幾天大豪雨，天晴後堆積物不但散放惡臭，還孳生蚊蟲，只能強制清除；貨車也依道路交通管理處罰條例移走。