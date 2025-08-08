避難點荒謬看不到？ 一位法國人戳破台灣韌性城市怪象

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華王昭月／高雄即時報導
法國人丹米契（左）為保護家人，查考防災資訊竟發現錯誤百出，避難點也設在加油站等危險之處。記者劉學聖／攝影
高雄市議員張博洋今天踢爆，高市防空避難點的設置竟包括瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，且政府網站錯誤百出，這樣的避難資訊不僅無法保護市民安全，空襲發生時還可能民眾引向比危險更危險的地方，而發現相關錯誤的竟不是執行單位而是一名法國人，實在荒謬。

張博洋表示，根據「 全民國防手冊」與內政部民防教材，防空避難點應遠離加油站、化工廠及液氣設備等高風險場所，但實際情況卻與規範嚴重悖離。高雄市規畫的避難點，有的緊鄰瓦斯行與加油站，甚至設在興建中的工地，安全性令人質疑。

他說，這起事件源於定居高雄的法國人丹米契陳情，丹米契因關注中國威脅，準備參與城鎮韌性演習，竟發現政府公布的防空避難專區地圖錯誤百出。包括在相關網站點入A大樓避難點，竟出現為B大樓，點B大樓則出現C大樓，而大樓之間的避難點相距1、2公里，中間審核環節鬆散，「一關錯一關，全部都錯」。

丹米契說，台海狀況愈來愈危險，他因想保護自己的家人，所以想了解萬一有事情發生時，有什麼辦法可以保護親友，但發現資訊蠻多是錯的，且避難點「有些地方選有點特別」。

「7月中剛結束的城市韌性演習，竟是在錯誤資訊中進行」，張博洋嘆，政府講抗中保台，應從最基本的防空避難點設置到民防系統布建，讓民眾看到抗中保台是玩真的，不是選舉講講而已，結果發現，避難點錯誤百出，地方機關執行時沒發現錯誤，這不是很荒謬？且攸關國安的防災準備不是台灣人先發現，而是外國人提醒，到底誰在面對台海危機？

工務局解釋，防空避難設施的設置，主要依據為建築技術規則及相關法規，工務局核發使用執照後，會將列有防空避難室的地點定期函送警察局列管。後續將會配合警察局針對議員陳述不適合作為防空避難之處所盤點及勘查，強化本市防空避難安全性。警察局則表示，局方是依工務局造冊，張貼公告。

高市議員張博洋痛批，錯誤的避難資訊不僅無法保護市民安全，空襲發生時還可能民眾引向比危險更危險的地方，記者劉學聖／攝影
