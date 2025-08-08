避難點荒謬看不到？ 一位法國人戳破台灣韌性城市怪象

高雄市議員張博洋今天踢爆，高市防空避難點的設置竟包括瓦斯行、加油站及未完工的建築工地，且政府網站錯誤百出，這樣的避難資訊不僅無法保護市民安全，空襲發生時還可能民眾引向比危險更危險的地方，而發現相關錯誤的竟不是執行單位而是一名法國人，實在荒謬。

張博洋表示，根據「 全民國防手冊」與內政部民防教材，防空避難點應遠離加油站、化工廠及液氣設備等高風險場所，但實際情況卻與規範嚴重悖離。高雄市規畫的避難點，有的緊鄰瓦斯行與加油站，甚至設在興建中的工地，安全性令人質疑。

他說，這起事件源於定居高雄的法國人丹米契陳情，丹米契因關注中國威脅，準備參與城鎮韌性演習，竟發現政府公布的防空避難專區地圖錯誤百出。包括在相關網站點入A大樓避難點，竟出現為B大樓，點B大樓則出現C大樓，而大樓之間的避難點相距1、2公里，中間審核環節鬆散，「一關錯一關，全部都錯」。

丹米契說，台海狀況愈來愈危險，他因想保護自己的家人，所以想了解萬一有事情發生時，有什麼辦法可以保護親友，但發現資訊蠻多是錯的，且避難點「有些地方選有點特別」。

「7月中剛結束的城市韌性演習，竟是在錯誤資訊中進行」，張博洋嘆，政府講抗中保台，應從最基本的防空避難點設置到民防系統布建，讓民眾看到抗中保台是玩真的，不是選舉講講而已，結果發現，避難點錯誤百出，地方機關執行時沒發現錯誤，這不是很荒謬？且攸關國安的防災準備不是台灣人先發現，而是外國人提醒，到底誰在面對台海危機？