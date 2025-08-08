金門縣補助古蹟修復31處僅4處開放 遭審計點名未活化

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金沙鎮的黃宣顯六路大厝，後來成為卓家中醫診所，也帶動活絡了當地不少。圖／金門縣文化局提供

金門古蹟與歷史建築數量在全國名列前茅。文化部國家文化資產網資料顯示，截至今年4月，金門縣共有149處私有古厝、洋樓等宅第型古蹟及歷史建築，其中由縣府與文化局補助修復及再利用計畫竣工的有31處，卻僅4處對外開放，其餘27處雖已完工卻遲未開放，遭審計單位點名檢討。

審計單位發現，31處接受縣府或文化局補助的修復案總經費達5億4982萬餘元，其中政府補助4億7200萬餘元，占85.85%，所有權人自籌7781萬餘元，占14.15%；然而，多數修復完成的私有古蹟及歷史建築並未公告開放大眾參觀，與補助目的落差甚大。

對此，金門縣文化局回應，補助修復前已與所有權人簽訂同意書，並將開放範圍與時間列入成果報告書；金門縣文資據點開放參觀資訊，已於該局網站便民服務公告宣傳，以利提供各界瀏覽參訪使用。文化局也指出，也有多處修復的古蹟、歷史建築，已結合觀光行程、藝文饗宴與傳統民生醫療、民宿經營等多元創意方式，適當地活化發展，以及近期完成修復古蹟景點將加入串聯發展再利用規劃。

長期關注文化資產議題的縣議員董森堡直言，文化局每年編列預算修復文化資產，卻缺乏活化與再利用的明確準則，恐流於依主官意志或特定人士關切而調整；他建議，接受補助修復的文化資產至少應有限度開放，並依文化資產保存法第24條第5項，適度開放修復工地導覽解說，讓民眾建立文化資產保存觀念。

董森堡指出，近年金門因撥用大量文資建築、公有設施及軍事建築，閒置空間激增，縣府營運壓力隨之升高。他認為，縣府應制定活化準則與要點，建立專責單位橫向溝通機制，將地點、客流、發展潛力及場域面積納入招租標準，並整合列管營區與國有閒置土地資源，推動多元或共同投標制度，降低招商難度。

他也建議，縣府也可思考整合圖資系統，公開閒置空間位置、面積與現況，讓有意投入經營的業者掌握資訊，增加活化利用的機會，避免修復完成的文化資產成為閒置「蚊子館」。

金門縣文化局表示，縣內也有多處修復的古蹟、歷史建築，已結合觀光行程與民宿經營等多元創意方式，像位於后沙的許丕簡古厝也成為知名民宿。圖／金門縣文化局提供
金門縣文化局補助修復的縣定古蹟王金城洋樓，現在活化成為民宿，相當特別。圖／金門縣文化局提供

