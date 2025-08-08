影／防空避難所搞烏龍 瓦斯行、加油站入列 陳其邁道歉承諾檢討

兩岸關係緊繃，高雄市防空避難點今被揪出實際位置出現離譜錯誤，包括瓦斯行、加油站、未完工大樓入列，遭質疑「等同7月城鎮韌性演習在錯誤中演練？」更離譜是，市府相關單位竟互踢皮球。市長陳其邁今對此致歉，承諾將全面檢討並立即修正。

市議員張博洋今揭露防空避難點實際位置出錯，若發生戰爭或空襲，民眾依錯誤資訊避難，恐釀嚴重後果。

張博洋指出，他比對內政部公告的防空避難點網站與高雄市現況，發現部分避難點並不存在，或地點明顯錯置，有的設在瓦斯行、加油站等危險場所，還有未完工的大樓也被列為可避難之處。

張博洋痛批，這不就等同7月中的城鎮韌性演習是在一堆錯誤避難資料中演練，面對台海危機嚴峻，若兩周前不是演習而是真實敵國空襲，政府顢頇的防災準備，造成民眾無法有效避難，誰來負責。

陳其邁回應，會出現這種狀況大多跟「舊建物改建後未即時更新」有關，依規定，建物拆除時應申請拆除執照，並通知警察局取消該處避難點登記，但流程未必確實執行，導致舊資料持續留存。他強調，資訊應更精準，才能在緊急狀況下引導市民安全撤離。

陳其邁說，已責成工務局全面檢討舊建物，盡速與警察局協調，在最短時間內清查全市避難點，修正錯誤資料並回報中央，這部分會盡快完成，確保防空避難資訊正確。也向市民說「抱歉」。