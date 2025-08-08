澎湖男嬰呼吸暫停送高雄搶救　治療觀察中

快訊

中央社／ 澎湖縣8日電

澎湖七美一名出生僅月餘的男嬰，因呼吸暫停導致血氧值過低，昨天由救護直升機緊急送往高雄長庚兒童醫院治療，目前仍住院觀察中。

澎湖縣衛生局今天表示，這名1個月大男嬰，6日晚間曾到七美衛生所就醫，有感冒等症狀。昨天上午一度出現呼吸暫停情形，衛生所緊急申請救護直升機，上午10時28分起飛送往高雄長庚醫院。凌天航空派出2名醫護人員隨行，飛行途中持續為男嬰維持呼吸道暢通並給予正壓給氧。

昨天救護直升機執行醫療後送時，曾傳出有客機遭鳥擊及戰機多次升空，疑影響救護時間。澎湖航空站實地了解後表示，客機遭鳥擊屬誤傳；至於昨天上午至下午，澎湖機場有戰機起降，多班航機在空中盤旋待命，但救護直升機上午起飛時並未受影響，順利將男嬰送抵本島治療。

衛生所 澎湖縣 直升機

