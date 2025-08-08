快訊

高雄防空避難所位於瓦斯行、緊鄰加油站 議員批「躲比不躲還危險」

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華／高雄即時報導
高市議員張博洋發現，高雄市有防災避難所緊鄰中油加油站。圖／議員張博洋提供
高雄市全民國防應變手冊及內政部的民防教材明文規範，防空避難點須遠離加油站、化工廠或液氣設備等高風險場所。市議員張博洋接獲外籍人士陳情後檢視發現，高雄避難點不僅設在瓦斯行或加油站周邊，多處地點與實際位置差距數公里之遠，不僅無法保障民眾安全，更可能發生「躲比不躲還危險」窘境。呼籲中央、地方攜手檢視及汰除不合適避難所。

一位定居高雄三民區的法國人丹米契日前準備國防部城鎮韌性演習時發現，防空避難專區地圖上的避難點存在諸多問題。張博洋發現，確實有部分避難點設在瓦斯行、加油站旁，連興建中的工地也是避難點。

「到底是意外、巧合，還是相關單位根本沒用心？」張博洋質疑，有此情況這不就等同上月的城鎮韌性演習是在一堆錯誤避難資料中進行，而且不是官方主動察覺而是外國人提醒，到底是誰在面對台海危機？如果兩周前不是演習而是真實的敵國空襲，政府顢頇的防災準備若造成民眾無法有效避難，誰來負責？

張博洋呼籲中央地方應攜手合作，重新檢查每個避難所的資料（地址、標誌與空間狀態等）正確性，汰除不適合的避難所，尤其是緊鄰危險設施的地點，也可借鏡日本大樓設置「防災倉庫」，規畫部分具備物資與救災機能的重點避難所。

張博洋說，台灣面對戰爭威脅這件事不是開玩笑的，當危機來臨時，準確的避難資訊就是生與死的分界線，如果連從基礎的民防措施都做得不好，政府要如何有效地說服更多民眾你有抗中保台的決心？不能等到災害發生了才來補破網，而是要從最基礎的防空措施做起，讓民眾對政府的防衛措施有信心，才能真正對抗中保台有信心。

市警局回應，防空避難點是由工務局建管處選定地點、稽核後，交給警方張貼標示。

高市有防災避難所的地點就是瓦斯行。圖／議員張博洋提供
高市議員張博洋發現，高雄市有防災避難所緊鄰中油加油站。圖／議員張博洋提供
