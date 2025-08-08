高雄警拔菇「菇掰」情節餘波盪漾 網友諧音哏2.6萬人笑到「嘿菇」

高市因連日下雨鳳南路中央分隔島長出多朵有毒綠褶菇，「生菇」奇景引發民眾搶拍致生交通疑慮，員警「自動拔菇」後的行徑引發兩極看法；但衍生的「菇掰」情節卻激發網友發揮「菇」的諧音哏，有人稱讚員警「菇JOB」、「菇的矮滴兒」，創意字句讓2.6萬人笑到「嘿菇」。

高市日前連日暴雨，鳳山區鳳南路中央分隔島長出許多綠褶菇，民眾拍照PO網後引發效尤，不少人在現場打卡搶拍，後轄區鳳山警分局南成派出所員警乾脆將香菇拔除，以杜絕民眾在道路兩旁拍照的危險。

沒料，警方拔菇行為引發軒然大波，讓網友炸鍋，也有基層員警質疑「警察變菇農」，如果拔香菇是警察的責任，那養工處可以廢除了。立法委員廖偉翔甚至在立院質詢時表示，警政署應查明指令來源，避免發生高層罔顧專業的情形。

警方快刀斬亂麻，將民眾搶拍雨後的生香菇奇景樂趣剷除，讓香菇「菇掰了」，卻意外引發網友發揮「菇」的諧音哏接續玩遊戲，有人稱讚員警「菇JOB」，讓2.6萬名網友紛紛笑翻。

有網友用AI創造「員警偷玩採香菇」遊戲的動畫，有網友直呼「太可愛」，希望電玩名稱叫「無菇高雄」讓警方始料未及。

警方摘香菇的照片在媒體上曝光後，讓警察和香菇的對立畫面瞬間爆紅，網友發揮諧音哏大玩特玩；有網友指出，因為香菇是警察摘的，算是一種「警蕈」；警方若是早上執行這個任務的話，算不算是一種「菇摸擰」。

有網友笑稱，警員皺著眉處理分隔島的菇算是一種「緊菇皺？」；這種行為不能「菇息」，摘除菇菇，以免「菇息養奸」；員警是一個「菇cop」、希望這些警察「Have a 菇 Time。」

有網友則指，那個菇菇有毒，是不是一種「菇毒萬歲、濕戀無罪」；有網友則認為，不要拔才能防登革熱，畢竟「菇肉寡蚊」；長蘑菇的道路算不算是一種「好菇道」、這些香菇其實也滿「無菇」的。