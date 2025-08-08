聽新聞
高雄星光園道 年久失修惹怨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市星光園道是當地少數長型綠意廊道，但戲水設備已損毀無用多年，步道也有破損、草皮裸露，地方希望該區改制為公園，爭取整建經費。記者宋原彰／攝影
高雄市星光園道是當地少數長型綠意廊道，但戲水設備已損毀無用多年，步道也有破損、草皮裸露，地方希望該區改制為公園，爭取整建經費。記者宋原彰／攝影

高雄新光路「星光園道」是市中心少數長型綠廊道，過去周邊商圈、景點眾多，吸引不少觀光客佇足，但附近居民反映，園道戲水設備及步道損壞多年、草皮也裸露，任由市區精華地荒廢，成為城市觀光敗筆。

公園處表示，星光園道因兩側種植的小葉欖仁竄根，造成不平整，公園處已向國土署提報計畫，爭取500萬元改善；至於是否要增設其他設施？由於鄰近新光公園正改造為超大型戲水遊憩區，為避免用途重複，星光園道近期會先補植草皮、新植喬木，提升景觀。

位在亞灣區的星光園道周邊多家高級飯店環繞，觀光、商務客不少。但因園道屬都市計畫一般道路區而非公園用地，導致近年戲水設施和YouBike站點毀損後，缺乏經費養護。鄰近住戶認定星光園道應是公園，不是道路，除希望有路樹遮蔭，也能建涼亭或簡易活動中心供作休憩。

議員曾麗燕今年5月曾爭取將星光園道16座已不使用的矮燈基座夷平，近日也找公園處討論，爭取預算打造為另處觀光亮點。前鎮區振興里長鍾明憲說，星光園道需重新整建，但市府多年來都說這裡是道路，無法增建公園設施。公園處解釋，新光路屬園道用地，主要用途為通行及景觀綠化，民眾需求，會再進一步研議。

