高雄金煌芒果每公斤破百元 路斷採收難

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
此次豪雨造成高雄那瑪夏芒果園泡水，因聯外道路運輸不便，農民擔心芒果沒人買。記者徐白櫻／翻攝
金煌芒果採收進入尾聲，每公斤市場拍賣價超過100元，高雄那瑪夏、桃源及六龜寶來等地因豪雨造成農路中斷，盤商無法上山收貨，舉重國手高展宏家中果園2萬顆芒果採收無望，近600筆訂單被迫取消，心情很低落。那瑪夏區公所表示會積極為芒果找出路。

豪雨導致山區道路及農路受損嚴重，台20線南橫公路寶來以上路段至昨天才開放小型車通行，勤和以上僅供農作物運送、居民物資及搶救災人員、機具進出。台29線那瑪夏至五里埔道路限制通行，1天僅開放5個時段，一般車輛無法上山。

高雄金煌芒果種植面積達1012公頃，年產量約4708公噸，產期在7月至9月。桃源區200多公頃及那瑪夏52公頃的高山金煌芒果正值盛產期，但日前豪雨造成農路中斷，不少果園受創嚴重。

舉重國手高展宏位在桃源區的果園僅採收2次，約還有2萬顆芒果無法採收。家人說，通往果園的農路坍方，無法勘查受損情況，「近600筆訂單都被迫取消，心情很低落」。

那瑪夏區也很嚴重，因對外運輸不便，區公所拍攝短片幫忙行銷。農業局表示，目前桃源區芒果約剩3成，那瑪夏剩5成，農業部已公告桃源、那瑪夏、茂林、甲仙及六龜區「全品項」現金救助，受理到本月14日，農民因道路中斷而無法即時通報，可於道路修復後10日內補申請。

芒果 那瑪夏 高雄市

