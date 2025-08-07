影／林岱樺燦笑比愛心 「未被停權、繼續參選高雄市長」

民進黨立委林岱樺爭取下屆高雄市長選舉黨內提名，因涉案遭起訴，外界關注她是否能繼續參加黨內初選並獲得提名。林岱樺今晚在高雄餐會中表示，她未被民進黨黨中央停權，會繼續參選高雄市長，希望市民接到民調電話，要記得說支持林岱樺。

林岱樺涉詐領助理費等案，被高雄地檢署以貪汙罪起訴，民進黨廉政委員會7月30日晚召開會議，林岱樺北上說明。歷經近3小時討論，當天未做出決議。

立委林岱樺今晚受邀參加南區連鎖加盟促進協會媒體餐敘，她上台致詞表示，在經過民進黨廉政會之後，「岱樺沒有被停權，可以繼續參選」。

林岱樺提及高雄歷任市長有謝長廷、陳菊，直至現在市長陳其邁，她強調「未來岱樺希望有這個機會能夠承接歷任市長的基礎，在高雄走在國際城市的道路當中，讓岱樺跟大家一起一步一腳印，承接這個城市的光榮」。

林岱樺說，在高雄邁向國際城市的願景中，「你我都沒有錯過，你我可以攜手共進」，若接到高雄市長電話民調，要記得說支持林岱樺，謝謝大家帶給她的加油打氣。