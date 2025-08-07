快訊

松山機場大跳電！乘客錯愕「現場黑一片」延後起飛 民航局回應了

立委申報財務曝光 「綠營這位」估身家上億、林思銘負債最高

聽新聞
0:00 / 0:00

影／林岱樺燦笑比愛心 「未被停權、繼續參選高雄市長」

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺露出燦爛笑容比愛心，她表示未被停權，會繼續參加民進黨初選，爭取高雄市長提名。記者王昭月／攝影
立委林岱樺露出燦爛笑容比愛心，她表示未被停權，會繼續參加民進黨初選，爭取高雄市長提名。記者王昭月／攝影

民進黨立委林岱樺爭取下屆高雄市長選舉黨內提名，因涉案遭起訴，外界關注她是否能繼續參加黨內初選並獲得提名。林岱樺今晚在高雄餐會中表示，她未被民進黨黨中央停權，會繼續參選高雄市長，希望市民接到民調電話，要記得說支持林岱樺。

林岱樺涉詐領助理費等案，被高雄地檢署以貪汙罪起訴，民進黨廉政委員會7月30日晚召開會議，林岱樺北上說明。歷經近3小時討論，當天未做出決議。

立委林岱樺今晚受邀參加南區連鎖加盟促進協會媒體餐敘，她上台致詞表示，在經過民進黨廉政會之後，「岱樺沒有被停權，可以繼續參選」。

林岱樺提及高雄歷任市長有謝長廷、陳菊，直至現在市長陳其邁，她強調「未來岱樺希望有這個機會能夠承接歷任市長的基礎，在高雄走在國際城市的道路當中，讓岱樺跟大家一起一步一腳印，承接這個城市的光榮」。

林岱樺說，在高雄邁向國際城市的願景中，「你我都沒有錯過，你我可以攜手共進」，若接到高雄市長電話民調，要記得說支持林岱樺，謝謝大家帶給她的加油打氣。

林岱樺 民進黨

延伸閱讀

討論近3小時…民進黨廉政會說明林岱樺案：無法決議 但不受市長初選影響

綠委林岱樺涉貪首開庭 僅傳1助理到庭

參選高雄市長到底？請出父執輩的「他」出馬操盤 林岱樺欲拚黨內初選

基金會資金流向洪智坤、吳祥輝？林岱樺先提「不知道」後刪除

相關新聞

影／林岱樺燦笑比愛心 「未被停權、繼續參選高雄市長」

民進黨立委林岱樺爭取下屆高雄市長選舉黨內提名，因涉案遭起訴，外界關注她是否能繼續參加黨內初選並獲得提名。林岱樺今晚在高雄...

「我的媽媽是靈媒」不忍靈媒文化式微 翁玉華部落大學授課

在排灣族部落大小祭儀中，靈媒是族人與祖靈間溝通的重要橋梁。不過受時代變遷與外來宗教影響面臨挑戰。出身屏東春日鄉靈媒家族的...

高雄亞灣星光園道「無法改制成公園」 地方嘆多年無建設

高雄市亞灣區星光園道是當地少數長型綠意廊道，因周邊商圈、景點眾多，近年吸引不少觀光客駐足踏青，而園道原先的戲水設備已損毀...

陳瑩、莊瑞雄至蘭嶼力促興建醫院 衛福部10月提公建計畫

台東離島蘭嶼鄉長期醫療資源不足，立委陳瑩、莊瑞雄今率立法院衛環委員會前往蘭嶼考察，瞭解當地醫療資源與設施進行，並至未來規...

甲仙芋筍節25年首度延期 旗津風箏節8月9日周六登場

豪雨打亂高雄活動，甲仙芋筍節今年邁入25年，首度因為豪雨延期1個月舉辦。甲仙公所表示，原本預計下周六（8月16日）登場的...

高雄網紅減重醫師涉兩死今天還看診 衛生局下令「停業2個月」

高雄王姓網紅減重醫師涉及兩起病例死亡的重大病安事件，高市衛生局昨下令安泰醫院暫停王的所有手術排程，今天做出最新處分表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。