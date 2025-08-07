為漁村注入動能 高市漁會與社區研發創意料理

為協助農村再生，高市農業局輔導永安區保寧社區發展協會與興達港漁會攜手研發鱸魚創意料理，日前舉辦發表會，展現鱸魚風味多元性，也為漁村注入發展動能。

農業局推行「高雄市區域資源整合根留農村計畫」，結合社區、青年與企業資源，為農漁產注入創意與能量。其中透過計畫輔導永安區保寧社區發展協會與興達港漁會攜手研發鱸魚創意料理，日前舉辦發表會。

農業局今天新聞稿表示，保寧社區以石斑、鱸魚、白蝦等養殖業為主，經農業局與樹德科技大學NPO研究發展中心協助，媒合興達港區青年研發人才葉雙維，攜手漁會與社區投入創新加工產品開發以翻轉產業。

研發團隊思考「如何把在地水產推出新市場」，透過創意與技術力，開發出能夠進入市面的多樣化產品。此次發表會所呈現的料理，不僅是專業主廚的風味創想，更蘊含地方資源再造的故事與情感。

此次發表會的「西京燒風味鱸魚排」，選用醃製入味的鱸魚排，搭配日式西京燒風味醬汁，鹹香濃郁，口感軟嫩；「碳烤鮮魚漢堡排」以炭火烤出焦香外皮，內裡保有魚肉鮮美，再搭配手工麵包及特製醬料。

此外，「鱸魚高湯」以精燉方式萃取鱸魚精華，味道溫潤鮮甜，簡單卻能重現海風與炭香味交織的魅力。3道料理將鱸魚的美味重新定義，讓與會者直呼驚艷。

保寧社區發展協會理事長黃瑞得說，發表會不僅展示社區與企業攜手合作的成果，也讓更多人看見鱸魚的美味與潛力。他對未來展望充滿信心，希望能進一步擴大合作規模，讓鱸魚產品走入超市、餐廳與家庭。

農業局長姚志旺說，透過此活動，不僅讓市民得到更多優質的在地食材新選擇，也為永安漁村注入年輕力量與創新動能。未來農業局將持續支持更多社區與青年合作專案，將更多地方產業煥發新生。