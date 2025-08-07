高市橋新一路刨鋪翻新 提升區域行車安全

快訊

中央社／ 高雄7日電

為增進高雄市橋頭新市鎮用路品質，工務局針對橋新一路約1公里長路面，於近期刨鋪改善完成。工務局表示，市府會持續挹注經費優化各區道路與標線調整，提升通行安全。

橋新一路為橋頭區高雄新市鎮第一期開發區內重要通行道路之一，南側緊鄰高雄都會公園，可串聯台1線成功南路、捷運紅線青埔站、都會公園站，周邊還有橋頭糖廠、橋頭科學園區、楠梓產業園區等。

在生活圈蓬勃發展下，加速橋新一路路面龜裂不平老化情形，市府針對橋新一路約1公里長路面刨鋪翻新。

高雄市工務局道路養護工程處今天新聞稿表示，針對橋頭區橋新一路約1公里長路面，改善面積約1萬3000平方公尺，採用再生瀝青混凝土進行路面翻新，並配合路型與標線規劃，提升區域通勤、物流行車安全。

道路養護工程處補充，今年先前已改善橋頭新市鎮與科學園區、楠梓產業園區周邊聯外路段如筆秀路、筆秀東路、德民路、外環西路等，市府仍將持續投入經費，優化道路與標線，提升整體通行安全。

