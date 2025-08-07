2025旗津風箏節8/9登場 實施4階段彈性交管

快訊

中央社／ 高雄7日電

「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」因天候因素影響，原8月2日活動改至8月9日起登場。交通局表示，為避免過多車流湧入導致周邊交通壅塞，將實施4階段彈性交通管制。

「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」將於8月9日起連續2週的週六、日登場。活動現場除了有各式海洋主題造型風箏共130隻漫遊天際，還有風箏施放、風車DIY及親子派對等各式體驗活動。

市長陳其邁表示，今年旗津風箏節白天有各式風箏展演，夜間有夜光風箏、電音派對及火舞表演，氣墊水樂園自下午3時到晚上8時，歡迎大家搭乘渡輪前往。

觀光局長高閔琳說，8月9日於「旗津沙灘吧」舉辦「電音派對」，只要身著比基尼，即可享旗津沙灘吧飲料2小時暢飲；8月16日「親子派對」邀請小朋友穿海洋元素服裝同樂，雙週日晚上有火舞表演。

交通局說明，為避免過多車流湧入導致周邊交通壅塞，即日起至8月10日連續2週的週六、日，視活動當日車流及旗津地區停車位狀況，實施4階段彈性交通管制。

離場車流疏導，規劃踩風大道（污水處理廠至旗津一路段）機動開放南下小客車單行疏導措施，以減緩離場車流壅塞情形。

此外，為提升渡輪輸運效率，降低遊客候船時間，活動期間週六、日上午11時至晚上7時，管制一般遊客騎乘的燃油機車（旗津居民、電動機車及自行車除外）。活動期間除增加渡輪班次，也有安排定點接駁車服務。

觀光局提醒，搭乘捷運橘線至O1哈瑪星站，或輕軌至C13駁二蓬萊站或C14哈瑪星站，皆可由鼓山輪渡站或棧貳庫輪渡站轉乘渡輪，輕鬆抵達活動現場，建議民眾多利用大眾運輸，並注意防曬與安全。

相關新聞

「我的媽媽是靈媒」不忍靈媒文化式微 翁玉華部落大學授課

在排灣族部落大小祭儀中，靈媒是族人與祖靈間溝通的重要橋梁。不過受時代變遷與外來宗教影響面臨挑戰。出身屏東春日鄉靈媒家族的...

高雄亞灣星光園道「無法改制成公園」 地方嘆多年無建設

高雄市亞灣區星光園道是當地少數長型綠意廊道，因周邊商圈、景點眾多，近年吸引不少觀光客駐足踏青，而園道原先的戲水設備已損毀...

陳瑩、莊瑞雄至蘭嶼力促興建醫院 衛福部10月提公建計畫

台東離島蘭嶼鄉長期醫療資源不足，立委陳瑩、莊瑞雄今率立法院衛環委員會前往蘭嶼考察，瞭解當地醫療資源與設施進行，並至未來規...

甲仙芋筍節25年首度延期 旗津風箏節8月9日周六登場

豪雨打亂高雄活動，甲仙芋筍節今年邁入25年，首度因為豪雨延期1個月舉辦。甲仙公所表示，原本預計下周六（8月16日）登場的...

高雄網紅減重醫師涉兩死今天還看診 衛生局下令「停業2個月」

高雄王姓網紅減重醫師涉及兩起病例死亡的重大病安事件，高市衛生局昨下令安泰醫院暫停王的所有手術排程，今天做出最新處分表示，...

高雄仁武九番埤改造完工 變身親水濕地公園兼顧生態

位於高雄市仁武區的九番埤原本就作為滯洪池及自然公園使用，高雄市水利局為進一步改善整體水岸空間，啟動九番埤排水水岸環境營造...

