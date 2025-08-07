高市苓雅清潔隊公辦都更案 隆大營建獲選最優申請人

高雄市苓雅清潔隊公辦都更案，面積約3452平方公尺，日前市府公開評選出最優申請人為隆大營建事業公司，總投資金額新台幣55.67億元，預估開發量體約1.7萬坪。

苓雅清潔隊公辦都更案位於三多二路和和平一路口，為苓雅清潔隊舊址，因屋齡已超過60年，市府捷運局以公辦都更方式開發。

捷運局今天新聞稿表示，日前經公開評選，最優申請人為隆大營建事業公司，總投資金額55.67億元，預估開發量體約1.7萬坪，全案預計民國117年1月申報開工、121年12月取得使用執照。

捷運局長吳嘉昌說，此案開發基地鄰近輕軌C34五權國小站，完工後將增加400戶、1200人口數之輕軌使用量，另將設置商業店鋪及公益設施。此外，市府可分回權利價值權利金至少26.2億元，挹注捷運建設經費。

捷運局說明，除挹注捷運建設經費，此案市府將取得公益設施，包含室內270坪日間照顧中心及室內150坪環保局辦公室等，提供長輩白天的照護服務，並捐贈一座Ubike2.0車站，以落實大眾運輸導向政策。

此外，申請團隊於三多路側退縮留設6公尺人行步道，打造林蔭大道，提供學童至五權國小安全之通學路徑，並提供一般居民步行至輕軌五權國小站舒適的步行空間，以鼓勵居民使用大眾運輸。

臨和平路及英明路側留設街角廣場，提供街區戶外活動空間，並配置商業設施，促進商業發展與串聯。